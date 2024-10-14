Эксперты: Киев может разобрать на запчасти переданные ВСУ F-16

В Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны отметили, что два самолета, на фоне которых выступал в августе Владимир Зеленский, находятся в нелетном состоянии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Американские истребители F-16, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ), могут быть использованы в качестве запасных частей. Об этом говорится в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Эксперты центра отметили, что два самолета, на фоне которых выступал президент Украины Владимир Зеленский в августе 2024 года, находятся в нелетном состоянии. "Об этом, в частности, свидетельствует сильно пожелтевший от долгого хранения на солнце фонарь кабины одного из самолетов", - указали в АЦ ВКО.

Как сообщается в статье, в большинстве публикаций в украинских СМИ и социальных сетях бортовые номера F-16 были заретушированы, но появились и фотографии, на которых они отчетливо видны. "Судя по номерам, в полетах были задействованы два бывших датских F-16AM Block 20 MLU, изготовленных в 1982 году на бельгийском заводе SABCA. Остальные шесть летных бортов, скорее всего, также переданы Данией", - полагают в центре.

"Пара из них также может быть предназначена для каннибализации на запчасти, и тогда к концу года ВСУ получат как раз эскадрилью самолетов западного производства", - отметили эксперты.

При этом в АЦ ВКО отметили, что поставки F-16 должны продолжиться в следующем году. "Всего, как считается, воздушным силам киевского режима могут достаться до 80 истребителей. Большие вопросы вызывает перспектива подготовки необходимого количества летного и технического состава для такого количества самолетов", - указали эксперты центра.

Они подчеркнули, что полученные Украиной F-16 "судя по всему, <…> не базируются на Украине, а для воздушной демонстрации в начале августа 2024 года взлетали с территории Румынии. В пользу этого говорит тот факт, что их видели в небе над Одессой", - добавили в АЦ ВКО.