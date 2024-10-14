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Завершены испытания российского «Калужанина»

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Фото: ООО «МПК-Сталь»
Фото: ООО «МПК-Сталь».

«МПК-Сталь»: завершены испытания российского беспилотного вездехода «Калужанин»

Испытания российского беспилотного вездехода «Калужанин» завершены. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании «МПК-Сталь» Дмитрий Карасев.

По его словам, испытания прошли успешно и начался серийный выпуск машины. Руководитель добавил, что вездеход управляется дистанционно с пульта. «Надежность и ремонтопригодность вездехода обеспечены ее конструкцией, состоящей на 80 процентов из деталей серийно выпускаемого автомобиля УАЗ», — сказал Карасев.

В сентябре Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации создали легкую реактивную систему залпового огня на шасси пикапа УАЗ.

В июне концерн «Калашников» сообщил, что предприятие «НИИ стали» совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения специальной военной операции внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном.

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