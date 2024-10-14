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ТАСС

На полученных Киевом F-16 заметили израильское оборудование

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Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024
Первые полученные Украиной истребители F-16AM, предположительно, переданные из наличия Нидерландами, представленные на мероприятиях в честь 20-летия формирования Воздушных сил Украины, 04.08.2024.
Источник изображения: кадр из видео пресс-службы президента Украины

Речь идет о пилонах со встроенным комплексом обороны от Elbit Systems, подвесных контейнерах Lightning G4 от фирмы Rafael, а также о нашлемных системах целеуказания JHCMS разработки Vision Systems International, пишет журнал "Национальная оборона"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Замеченные в украинском небе бывшие датские истребители F-16, переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ), несли на бортах оборудование израильской разработки. Об этом говорится в статье Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Эксперты центра указали, что речь идет о пилонах со встроенным комплексом обороны компании Elbit Systems, подвесных контейнерах Lightning G4 от фирмы Rafael, а также о нашлемных системах целеуказания JHCMS разработки компании Vision Systems International, которая является совместным предприятием Elbit Systems и американской фирмы Rockwell Collins.

"В данном случае речь о прямых и открытых поставках израильской продукции военного назначения Украине не идет, но, с другой стороны, Тель-Авив не мог не знать о том, что Киев получит самолеты с оборудованием, разработанным израильскими фирмами, и не счел нужным этому воспрепятствовать. И России, безусловно, следует иметь это в виду при ведении военно-технического сотрудничества со странами исламского мира", - отметили в АЦ ВКО.

Там добавили, что это также не значит, что Израиль перешел от "скрытой к прямой поддержке Украины". "Комплексы обороны и контейнеры Lightning использовались ВВС Дании и были переданы Украине вместе с самолетами. Более того, встроенные в пилоны комплексы обороны изготавливаются датской компанией Terma, являющейся совместным предприятием с израильской компании Elbit Systems. Они также входят в стандартное оборудование F-16AM/BM ВВС Бельгии и Нидерландов", - говорится в статье.

Как отметили эксперты АЦ ВКО, оборудование F-16 израильской разработки "является вполне современным, разработанным и принятым на вооружение в XXI веке". "Однако оно не совсем подходит для той обстановки, в которой F-16 будут действовать на Украине. Комплексы обороны ориентированы в первую очередь на противодействие ракетам ПЗРК (переносных ракетных зенитных комплексов - прим. ТАСС), то есть эффективны при действии авиации непосредственно над боевыми порядками пехоты. Система JHCMS предназначена для более эффективного ближнего воздушного боя. Вероятность того, что украинские F-16 будут действовать в таких режимах, исчезающе мала", - считают в центре.

В АЦ ВКО также полагают, что за счет купирования прорыва ВСУ на курском направлении и перехода ВС РФ в контрнаступление не был реализован "предполагаемый замысел Киева с ударом до Курской АЭС". "ВСУ и их западные кураторы попробовали бы использовать на этом направлении свежеполученные F-16", - добавили эксперты. 

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Страны
Бельгия
Дания
Израиль
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
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Rafael
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