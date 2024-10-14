Британия может отправить военных на Украину для обучения украинских солдат (The Times, Великобритания)

Times: в Лондоне изучают возможность отправки военных инструкторов на Украину

Британское командование изучает возможность отправки военных инструкторов на Украину, пишет The Times со ссылкой на источники. В Лондоне объясняют это желанием "сэкономить".

Лариса Браун (Larisa Brown)

По сообщениям источников, британское командование изучает возможность отправки военных на Украину для обучения ее солдат в "уединенных" местах, чтобы помочь Киеву с мобилизацией.

Согласно обсуждаемым планам, британские военные инструкторы небольшими группами должны прибыть на запад страны, где они будут проводить интенсивную начальную подготовку новобранцев перед их отправкой на восток на линию фронта.

Это поможет устранить логистические проблемы с отправкой украинских военных на обучение в Британию и обеспечит экономию средств, о чем рассказали знакомые с ходом дискуссии источники.

В четверг президент Зеленский побывал на Даунинг-стрит и провел переговоры с Киром Стармером в рамках турне по ряду европейских стран, в ходе которого он просит оказать Украине больше военной помощи. Перед началом переговоров Зеленский и Стармер обнялись у резиденции премьера. В переговорах также принял участие новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Выступая перед входом в резиденцию британского премьер-министра, Рютте заявил, что Западу не следует "беспокоиться" по поводу возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По его словам, Трамп понимает, что вооруженный конфликт на Украине отразится на безопасности Соединенных Штатов.

Он также сказал, что Британии и США будет разумно "с точки зрения права" разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойным оружием, таким как ракеты Storm Shadow, однако союзники "должны сами решать", давать такое разрешение или нет.

В рамках многонациональной военной операции с кодовым названием "Интерфлекс" под руководством Лондона десятки тысяч украинских солдат с начала вооруженного конфликта прошли обучение в Британии. Министр обороны Джон Хили в прошлом месяце признал, что главный сдерживающий фактор в обучении – это "отправка Украиной личного состава на подготовку".

Источник в британском военном ведомстве рассказал, что отправить военных на Украину вместо проведения подготовки на базах в Британии "для нас дешевле, а для них лучше". Этот источник заявил: "Там мы сможем проводить обучение быстрее, а проходить оно будет очень далеко от линии фронта в уединенных местах, так что опасностей будет намного меньше".

Между тем, украинский военный источник высказал мнение, что перенос военной подготовки на Украину подаст "мощный военно-политический сигнал" как другим странам, так и России. По его словам, это фактически положит начало развертыванию военной инфраструктуры НАТО на территории Украины и станет "мощным сдерживающим фактором".

Британские военные, в свою очередь, будут учиться боевым навыкам у украинских военнослужащих и получат возможность испытать новейшее оружие, добавил этот источник.

С начала российской военной операции в 2022 году более 100 000 украинских военнослужащих прошли обучение за границей, главным образом в Британии, Польше, Франции и Германии. Один французский представитель сказал, что вооруженные силы Франции подготовили почти 15 000 украинцев в рамках миссии ЕС.

В этом году президент Макрон заявлял о возможной отправке натовских войск на Украину, отметив, что в ходе поддержки Украины нельзя исключать никаких средств.

Позднее выяснилось, что Франция пыталась сколотить коалицию из европейских стран, готовых отправить на Украину военных инструкторов, объясняя это тем, что будет гораздо эффективнее обучать украинцев на месте. Дискуссии на эту тему также идут в британском министерстве обороны.

Украинский источник выразил надежду, что лидерство Британии в этом вопросе воодушевит Францию и заставит ее последовать этому примеру, начав подготовку военных на территории Украины. Дискуссии на эту тему в Париже, по всей видимости, зашли в тупик по политическим причинам.

Операция "Интерфлекс" была разработана в Британии после того, как операция "Орбитал", являющаяся долгосрочной британской программой обучения военных на Украине, в 2022 году была поставлена на паузу.

С тех пор британских военных в небольших количествах отправляют на Украину, где они помогают проводить медицинскую подготовку, хотя детали этой миссии держатся в секрете. В основном британцы обучают украинцев у себя в стране.

В Британии готовили бывших водителей грузовиков, продавцов и прочих украинцев. Часть из них приезжала туда в гражданской одежде. Для них были организованы интенсивные пятинедельные курсы. Их учили стрелять из различных видов оружия, выдавали рюкзаки с предметами первой необходимости, а затем отправляли обратно на Украину, чтобы они прошли специальную подготовку в составе своих подразделений.

Поездка Зеленского в Лондон стала его вторым визитом на Даунинг-стрит после прихода Стармера к власти. В июле он выступал на внеочередном заседании кабинета. Последний раз два руководителя встречались полмесяца назад в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Зеленский представляет западным лидерам свой "план победы", требуя увеличения военной помощи и разрешения на применение западного оружия, включая британские ракеты Storm Shadow, по целям в глубине России.

Для получения такого разрешения нужна поддержка США, от которых зависит процесс наведения ракет на цель. Президент Байден вряд ли даст зеленый свет, так как опасается эскалации перед своим уходом из Белого дома.

Приветствуя Зеленского в колонной гостиной своей резиденции, Стармер сказал: "Очень важно, чтобы мы могли продемонстрировать свою непреклонную решимость и дальше поддерживать Украину, а эта встреча дает нам шанс пройтись по пунктам плана, поговорить подробнее".

Среди высокопоставленных участников встречи с украинцами были Хили, начальник штаба обороны адмирал Тони Радакин и советник по национальной безопасности Стармера Тим Барроу.

Пресс-секретарь министерства обороны заявил: "Наша поддержка Украины неизменна, министр обороны недавно подтвердил, что операция "Интерфлекс" будет продлена до конца 2025 года. Мы продолжаем активные дискуссии с нашими украинскими партнерами о том, как наилучшим образом обеспечить военное обучение".