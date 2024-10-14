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Военное обозрение

Немецкий доклад: поставленные Киеву ЗРК Patriot сбивают не более трети российских ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Поставленные Киеву ЗРК Patriot американского производства сбивают в среднем не более трети российских ракет. Чуть лучше они показывают результат при уничтожении дронов-камикадзе «Герань» – около двух третей.

Об этом свидетельствует анализ специалистов в сфере зенитного ракетного вооружения бундесвера.

Немецкий доклад показывает, что реальный эффект от применения этих хваленых комплексов ПВО оказался хуже, чем ожидалось. Так, ракеты ЗРК Patriot способны сбить только каждую вторую российскую баллистическую ракету «Калибр». Что касается авиационных крылатых ракет Х-59/69, то комплекс перехватывает только 22 процента от их общего количества.

Этот показатель становится еще ниже, если речь идет об оперативно-тактических комплексах «Искандер-М» ВС России. «Патриоты» могут перехватить только четыре процента их ракет. Если же применять зенитные С-300 или С-400 в качестве баллистических ракет, то американский ЗРК собъет только 0,6 процента таких боеприпасов. Процент перехвата комплексом авиаракет Х-22 еще ниже – чуть более чем полпроцента.

Совсем плохо дело, если перед Patriot ставится задача защищать объекты от российских гиперзвуковых «Кинжалов» или «Цирконов». Чтобы сбивать такие цели, ЗРК приходится выпускать залпом весь свой боекомплект, составляющий от 16 до 32 зенитных ракет. Разумеется, никто так не делает, ведь подобное «удовольствие» обходится в несколько десятков миллионов долларов.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
С-300
С-400 Триумф
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Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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