В зоне СВО завершились испытания нового разведывательно-ударного дрона «Голиаф»

Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» завершил испытания в зоне СВО нового беспилотника коптерного типа, предназначенного для ведения разведки, отслеживания и поражения небронированных целей. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, новый беспилотник, получивший название «Голиаф», успешно прошел испытания в зоне СВО и на данный момент готовится к поставкам в войска. Как отмечают в концерне, представители компании-разработчика учли все пожелания военных, в том числе добавив автоматическое возвращение при потере связи. Беспилотник способен действовать круглосуточно.

БЛА «Голиаф» коптерного типа предназначен для ведения воздушной разведки в режиме реального времени, захвата и слежения за целью по команде оператора, поражения небронированной техники и личного состава.

— говорится в сообщении.

Беспилотник будет поставляться в войска в транспортировочных кейсах на один или шесть дронов. Контейнер имеет встроенную систему подзарядки. Также в комплект входит небольшой пульт для управления, разработанный компанией.