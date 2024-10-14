ВВС Марокко могут стать новым заказчиком самолета ВТА C-390 "Миллениум"

ЦАМТО, 11 октября. ВВС Марокко, по всей вероятности, могут стать новым заказчиком самолета ВТА C-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer.

На странице Kingdom of Morocco Armies в Х (ранее Twitter) 8 октября опубликован кадр из видеоролика Embraer, на котором флаг Марокко показан вместе с флагами других заказчиков C-390 во время конференции C-390 Millennium Users Group 2024.

На конференции также были представлены такие страны, как Бразилия, Португалия, Венгрия, Нидерланды, Австрия, Республика Корея, Чешская Республика, Объединенные Арабские Эмираты и Чили. При этом о продаже KC/C-390 последним двум странам также ранее не сообщалось.

Фото подтверждает интерес ВВС Марокко к покупке C-390 и подкрепляется ранее публиковавшимися сообщениями о визите марокканских специалистов в Португалию для изучения различных аспектов приобретения и эксплуатации самолета.

В случае заключения контракта, C-390 заменит самые старые модели C-130 "Геркулес", состоящие на вооружении ВВС Марокко.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку до 28 ед. KC-390 и их начальную логистическую поддержку командование ВВС Бразилии подписало с компанией Embraer в мае 2014 года. Стоимость соглашения составила 7,25 млрд. риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). Позднее заказ был сокращен до 19 ед., семь из которых на текущий момент поставлены.

Помимо ВВС Бразилии, контракты на поставку C-390 были заключены с ВС Португалии (5 ед.), Венгрии (2 ед.), Нидерландов (5 ед.), Австрии (4 ед.). Самолет был официально выбран для покупки ВС Чехии (2 ед.) и Республики Корея (3 ед.).

С момента поступления на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году общий налет парка проданных компанией самолетов C-390 превысил 14 тыс. часов.