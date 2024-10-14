СМИ: продление миссии обучения ВСУ может быть затруднено из-за Венгрии

По данным Semafor, созданная вскоре после начала СВО программа "уже подготовила более 60 тыс. солдат"

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Евросоюз планирует продлить миссию по обучению украинских военных до 2026 года. Однако достижение соглашения по этому вопросу может быть осложнено из-за Венгрии, сообщает портал Semafor.

По его данным, программа, созданная вскоре после начала СВО, "уже подготовила более 60 тыс. солдат". По словам начальника штаба Специального учебного командования миссии полковника Нильса Янеке, "государства-члены согласились <...> продлить ее еще на два года". Указывается, что он отметил наличие "консенсуса всех государств-членов", хотя окончательное решение еще должно быть принято Европейским советом.

При этом со ссылкой на источник портал предупреждает, что достижение соглашения может быть осложнено из-за "одного обычного подозреваемого", имея в виду Венгрию, которая "последовательно замедляла европейские усилия по поддержке Киева".

Миссия обучения "считается одной из ключевых инициатив ЕС по поддержке Украины", напоминает Semafor. Отмечается, что на объектах по всему континенту "европейские армии обучали украинских солдат всему: от базовой подготовки до использования современного западного оружия". При этом, как сообщает портал, некоторые украинские солдаты отмечали, что "обучение не всегда отражало реальные условия на передовой".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что помощь Запада лишь затягивает конфликт на Украине и не меняет ситуацию на поле боя.