От орбитального корабля X-37B ВВС США отсоединится служебный модуль

Орбитальный многоразовый корабль X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США, по мнению специалистов способный сбросить атомную бомбу на Россию, проведет серию маневров в околоземном космическом пространстве, включающих аэродинамическое торможение в верхних слоях атмосферы и отсоединение служебного модуля. Об этом со ссылкой на Космические силы США сообщает издание Defense News.

«Спустя десять месяцев после начала своей последней и в значительной степени засекреченной миссии космический аппарат X-37B Космических сил приступает к выполнению нового комплекса маневров, которые могут лечь в основу будущих космических операций», — говорится в публикации.

Там добавляется, что маневр со сбросом груза (уменьшением общей массы) позволит X-37B менять положение в околоземном пространстве, используя минимальное количество топлива.

В мае 2021-го гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.

После этого в июле того же года еженедельник «Военно-промышленный курьер», комментируя заявление Новикова, написал, что «есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России».