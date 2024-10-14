Обещанные Францией Украине истребители Mirage 2000-5F получат возможность нести крылатую ракету SCALP-EG

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Франция поставит Украине обещанные истребители Mirage 2000-5F двумя или тремя партиями в зависимости от количества самолетов. Предполагается, что первая поставка будет осуществлена в конце первого квартала следующего года. Об этом сообщает французское издание Avionslegendaires.

Как утверждает сайт, специализирующийся на военной авиации, Париж рассматривает передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5F в количестве от 12 до 20 единиц. Первую партию поставят до 30 марта 2025 года, остальные в течение года, такие планы уже озвучивались. Изначально предполагалось, что самолеты поступят на Украину уже в этом году.

Как уже сообщалось, перед отправкой истребители Mirage 2000-5F должны пройти модернизацию, в рамках которой они получат возможность применять оружие для ударов по наземным целям, так как данная модификация истребителя предназначена только для ведения воздушных боев. В частности, самолет получит возможность нести и запускать французскую крылатую ракету SCALP-EG. Об этом пишет Avionslegendaires.

Ранее говорилось, что модернизированы будут лишь несколько истребителей, так как работы над всеми займут слишком много времени. Да и речь шла всего о пяти самолетах, обещанных Макроном Зеленскому. Также французы подтверждают, что ведут подготовку украинских пилотов на Mirage 2000-5F.