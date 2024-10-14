Одна из главных угроз для ВСУ: характеристики дрона «Ланцет»

«Ланцет» — одна из главных угроз для ВСУ

Дрон-камикадзе «Ланцет» — один из самых известных беспилотников в зоне спецоперации. На его счету множество побед, а на Украине его называют одной из главных угроз. Он смертоносен для легкобронированной техники, но при удачном попадании в цель способен уничтожить даже танк. Подробнее о «Ланцете» — в материале «Известий».

Технические характеристики

«Ланцет» — барражирующий боеприпас, отличается от обычной управляемой ракеты тем, что может выжидать в воздухе до получаса, активно маневрировать и переключаться с одной цели на другую, рассказал «Известиям» основатель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Технические характеристики барражирующего боеприпаса «Ланцет». Источник: iz.ru

Производит «Ланцеты» концерн «Калашников». В Telegram-канале компании уточнили, что в состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, модули разведки, навигации и связи. Так, он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры.

Запускается «Ланцет» посредством пневматической катапульты. Отличает данный дрон необычная форма — он обладает двумя X-образными крыльями, благодаря чему может маневрировать по всем осям без ограничений.

«Перехватить, уничтожить или спрятаться от »Ланцета« практически невозможно. Благодаря встроенной противолазерной защите даже новейшее лазерное оружие против дронов не страшно этому беспилотнику», — сообщали в пресс-службе «Ростеха» в Telegram.

Применение в зоне спецоперации

Новости об успехах «Ланцета» приходят с передовой регулярно, иногда даже несколько раз в день. В «Ростехе» его ласково называют пчелкой — за эффективную работу и за возможность атаковать противника лишь единожды.

Российские военнослужащие также рассказывали «Известиям», что, несмотря на зачастую сложные погодные условия, действия РЭБ и ПВО врага и другие факторы, у их группы 95% успешных вылетов.

Так, 10 октября «Известия» публиковали видео с ликвидацией самоходной артиллерийской установки (САУ) «Цезарь» украинской армии в курском приграничье. На кадрах видно, как снаряд точно попадает по вражеской технике и наносит максимальный урон.

В тот же день Минобороны РФ поделилось видеозаписью — на ней российские военные также уничтожают «Цезарь» барражирующим боеприпасом «Ланцет», но уже в Харьковской области.

До этого, 4 октября, Минобороны сообщило об уничтожении «Ланцетом» танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отмечалось, движение украинского танка и занятую им закрытую огневую позицию удалось выявить военнослужащим группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий.

Одна из главных угроз для ВСУ

Британская газета The Daily Telegraph писала, что «Ланцет» считается одной из главных угроз для ВСУ. Журналистам об этом сообщил один из украинских боевиков. По его словам, «Ланцетов» очень много, «и они доставляют кучу хлопот», поскольку у Украины «нет такого оружия».

Президент РФ Владимир Путин также отмечал высокую эффективность «Ланцета».

«Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — заявлял президент.