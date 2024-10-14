Корабли РФ и КНР впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане

Российские и китайские корабли завершили первое совместное патрулирование в северной части Тихого океана. Об этом 1 октября сообщили в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«В период с 20 сентября по 10 октября состоялось первое совместное патрулирование кораблей береговых охран РФ и КНР в северной части Тихого океана», — цитирует ведомство ТАСС.

Сообщается, что корабли «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь» и два патрульных судна китайской береговой охраны «Мэйшань» и «Сюшань» пересекли Японское море, вошли в район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами. После корабли прибыли в акваторию Берингова моря и вышли в Чукотское.

Отмечается, что в ходе патрулирования береговые охраны стран продемонстрировали готовность к совместным действиям «по выявлению и пресечению угроз безопасности в правоохранительной сфере на море». Кроме того, был проведен ряд тренировок по связи, оказанию помощи кораблю при происшествии, а также спасению человеческих жизней на водоеме.

Во вторник, 8 октября, в ходе совместного патрулирования в северо-западной части Тихого океана корабли России и Китая отработали противолодочные задачи после участия в российско-китайском военно-морском учении «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».

До этого, 30 сентября, совместный отряд боевых кораблей в ходе военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» в Охотском море отработал задачи по противовоздушной и противолодочной обороне. Для поиска был задействован противолодочный вертолет Ка-27ПЛ с погружаемой гидроакустической станцией.

Россия и Китай начали совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» 19 сентября. Перед тем как покинуть базу, состоялось торжественное построение экипажей военных кораблей России и Китая.

В тот же день во Владивосток прибыли эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в совместных морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».