В Петербурге спустили на воду дизельную подлодку "Якутск"

Санкт-Петербург. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустило на воду многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку "Якутск", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Сегодня мы спускаем подводную лодку проекта 636 для Тихоокеанского флота, планово завершая строительство этой серии из шести субмарин. (...) Подводные лодки класса "Варшавянка" оснащаются высокоточным оружием, они способны решать любые задачи в любых районах Мирового океана. Субмарины подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами и выполненными боевыми задачами", - сказал в ходе церемонии заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

Подводная лодка "Якутск" проекта 636.3 - последняя в серии из шести подлодок, которые строятся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан", "Уфа" и "Можайск".

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России.

"Якутск" был заложен на предприятии в августе 2021 года. Субмарина относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Спроектирована специалистами АО "ЦКБ МТ "Рубин".

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой) с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека. Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").