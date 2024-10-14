ББМ "Пиранья" победила в тендере Бундесвера по закупке новой БРМ

ЦАМТО, 11 октября. Бундесвер выбрал в качестве боевой разведывательной машины следующего поколения по проекту Spahfahrzeug Next Generation (или "Корсак") ББМ на платформе "Пиранья" 6х6 компании General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на издание Hartpunkt, в конкурсе, помимо GDELS, участвовали Rheinmetall с ББМ "Фукс эволюшн" (Fuchs Evolution) и KNDS с Patria CAVS 6х6.

Окончательный срок утверждения проекта закупки зависит о того, будут ли поданы апелляции от конкурентов, что потребует их рассмотрения в парламенте. В случае соблюдения графика рассмотрения возможных жалоб, контракт может быть подписан в конце 2024 или начале 2025 года. Это будет второй проект Бундесвера на платформе "Пиранья".

Проект "Корсак" направлен на частичную замену легких бронированных машин "Феннек" (Fennek) 4х4, которые в настоящее время используются разведывательными подразделениями. По данным Бундесвера, всего может быть заказано до 252 БРМ. Первоначальный заказ подтвержден на 92 ед. Первые два прототипа планируется представить в 2026 году, поставка оставшихся 90 машин должны быть выполнена в 2027-2028 гг. Сроки реализации опциона еще на 162 платформы пока не названы.

"Пиранья" 6х6 отличается уникальной конфигурацией для разведывательной машины: двигатель размещен справа от водителя, в отличие от традиционного положения сзади. Такая конструкция максимально увеличивает пространство на крыше для размещения башни и различных сенсорных систем.

Бундесвер планирует оснастить "Корсак" 25-мм автоматической пушкой KBA компании Rheinmetall, интегрированной в стабилизированную башню Valhalla Turret, как это было продемонстрировано на выставке Eurosatory 2024. Пушка обеспечивает переменные режимы стрельбы и скорострельность до 600 выстр./мин. БРМ не будет оснащена стационарным противотанковым вооружением, которое будет представлено внутри в переносном варианте. Также в качестве альтернативы в перспективе рассматривается возможность использования барражирующих боеприпасов.

Согласно озвученным ТТХ по проекту, максимальная скорость движения по шоссе должна составлять 100 км/ч, запас хода – 1100 км при постоянной скорости 60 км/ч. Амфибийные возможности были предпочтительны, однако не обязательны. Требования по "бесшумному" режиму оставались гибким с точки зрения имеющихся технологий.

Разведывательные возможности "Корсак" будут опираться на набор усовершенствованных датчиков. Машина будет оснащена рядом оптических, оптоэлектронных и акустических датчиков, системами электромагнитной спектральной разведки, а также средствами самообороны.