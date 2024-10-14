Войти
ЦАМТО

ББМ "Пиранья" победила в тендере Бундесвера по закупке новой БРМ

179
0
0
«Пиранья 5» датской армии в варианте БТР
«Пиранья 5» датской армии в варианте БТР.
Источник изображения: forsvaret.dk

ЦАМТО, 11 октября. Бундесвер выбрал в качестве боевой разведывательной машины следующего поколения по проекту Spahfahrzeug Next Generation (или "Корсак") ББМ на платформе "Пиранья" 6х6 компании General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на издание Hartpunkt, в конкурсе, помимо GDELS, участвовали Rheinmetall с ББМ "Фукс эволюшн" (Fuchs Evolution) и KNDS с Patria CAVS 6х6.

Окончательный срок утверждения проекта закупки зависит о того, будут ли поданы апелляции от конкурентов, что потребует их рассмотрения в парламенте. В случае соблюдения графика рассмотрения возможных жалоб, контракт может быть подписан в конце 2024 или начале 2025 года. Это будет второй проект Бундесвера на платформе "Пиранья".

Проект "Корсак" направлен на частичную замену легких бронированных машин "Феннек" (Fennek) 4х4, которые в настоящее время используются разведывательными подразделениями. По данным Бундесвера, всего может быть заказано до 252 БРМ. Первоначальный заказ подтвержден на 92 ед. Первые два прототипа планируется представить в 2026 году, поставка оставшихся 90 машин должны быть выполнена в 2027-2028 гг. Сроки реализации опциона еще на 162 платформы пока не названы.

"Пиранья" 6х6 отличается уникальной конфигурацией для разведывательной машины: двигатель размещен справа от водителя, в отличие от традиционного положения сзади. Такая конструкция максимально увеличивает пространство на крыше для размещения башни и различных сенсорных систем.

Бундесвер планирует оснастить "Корсак" 25-мм автоматической пушкой KBA компании Rheinmetall, интегрированной в стабилизированную башню Valhalla Turret, как это было продемонстрировано на выставке Eurosatory 2024. Пушка обеспечивает переменные режимы стрельбы и скорострельность до 600 выстр./мин. БРМ не будет оснащена стационарным противотанковым вооружением, которое будет представлено внутри в переносном варианте. Также в качестве альтернативы в перспективе рассматривается возможность использования барражирующих боеприпасов.

Согласно озвученным ТТХ по проекту, максимальная скорость движения по шоссе должна составлять 100 км/ч, запас хода – 1100 км при постоянной скорости 60 км/ч. Амфибийные возможности были предпочтительны, однако не обязательны. Требования по "бесшумному" режиму оставались гибким с точки зрения имеющихся технологий.

Разведывательные возможности "Корсак" будут опираться на набор усовершенствованных датчиков. Машина будет оснащена рядом оптических, оптоэлектронных и акустических датчиков, системами электромагнитной спектральной разведки, а также средствами самообороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
General Dynamics
Patria
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:43
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 14.10 01:06
  • 1
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 22:15
  • 664
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 13.10 15:48
  • 303
Космонавтика Илона Маска
  • 13.10 07:47
  • 2743
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 18:47
  • 0
Ответ на "Войско Польское в политической ловушке"
  • 12.10 14:12
  • 132
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 12.10 00:39
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 1
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке