Белоусов проинспектировал работу Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны

Министр поручил формировать ещё 5 отрядов БПЛА в каждой группировке войск в зоне СВО

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу сформированного в августе Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и провёл совещание по системному развитию беспилотных технологий Вооружённых сил РФ, сообщает российское военное ведомство.

"Белоусову представили отчёт о работе отрядов Центра в зоне боевых действий. В том числе на донецком, белгородском и курском направлениях. Расчётами Центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей", - говорится в сообщении, распространённом в пятницу.

В нём отмечается, что "боевая работа расчётов БПЛА, оборудованных средствами управления с элементами искусственного интеллекта, ведётся в круглосуточном режиме. Выявленные разведывательными беспилотниками цели оперативно передаются на пункт управления для применения ударных БПЛА".

По данным ведомства, "Центр "Рубикон" сформирован по указанию главы военного ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации".

В сообщении говорится, что Белоусов "провёл на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий Вооружённых сил РФ и дальнейшему развитию самого Центра "Рубикон".

"Даны поручения сформировать и укомплектовать ещё пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО. А также - обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчётов и подразделений обеспечения", - сообщает Минобороны.

Ведомство распространило видеокадры совещания, в ходе которого Белоусов, в частности, сообщил, что "сегодня мы имеем уже два отряда, не секрет, наверное, которые используются сейчас на линии боевого соприкосновения". "Ребята воюют, причём, воюют, очень успешно", - сказал министр обороны.

В сообщении говорится, что для выполнения боевых задач штатный состав боевых отрядов Центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами, что позволяет выполнять боевое применение с высокой эффективностью.

"Одним из ключевых направлений работы Центра является подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей, и операторов беспилотных комплексов боевой работе в составе одиночных расчетов и групп расчётов", - говорится в сообщении.

Центр также осуществляет разработку и апробацию передовых систем робототехнических комплексов (РТК), проведение исследований и внедрение передовых систем РТК в войска, а также обучение операторов систем РТК. Военнослужащие Центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих, сообщает министерство обороны РФ.

"Специалисты Центра взаимодействуют с представителями народного ОПК, испытывают и применяют его разработки, а также проводят исследовательские работы по изучению искусственного интеллекта и способов его применения в системах РТК", - добавили в ведомстве.