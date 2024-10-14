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РИА Новости

Белоусов проинспектировал работу нового Центра "Рубикон"

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Белоусов поручил "Рубикону" сформировать пять отрядов для группировок в зоне СВО

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Центру перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для каждой из группировок войск в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.

Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ.

"Белоусов провел на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ и дальнейшему развитию самого центра "Рубикон". Даны поручения сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО. А также обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, министру продемонстрировали работу операторов центра на пункте управления, представили группу аналитического отдела, которая обобщает информацию о применении систем и средств, анализирует статистику по отчетным видеоматериалам и вырабатывает предложения по повышению эффективности применения комплексов. Полученный боевой опыт применяется в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и других робототехнических комплексов, отметили в ведомстве.

Для выполнения боевых задач штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами. Одним из ключевых направлений работы центра является подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей.

Центр также разрабатывает и апробирует передовые системы робототехнических комплексов (РТК), внедряет их в войска, обучает операторов систем РТК. Военнослужащие центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих.

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