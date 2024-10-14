Отряды центра "Рубикон" работают на трех направлениях СВО

Штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Отряды центра беспилотных технологий "Рубикон" работают на донецком, белгородском и курском направлениях специальной военной операции (СВО). Выполняя боевые задачи, они поразили около 800 площадных целей и уничтожили более 400 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Андрею Белоусову представили отчет о работе отрядов центра в зоне боевых действий. В том числе на донецком, белгородском и курском направлениях. Расчетами центра уничтожено более 400 единиц вооружения и техники ВСУ, поражено около 800 площадных целей. Боевая работа расчетов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов - прим. ТАСС), оборудованных средствами управления с элементами искусственного интеллекта, ведется в круглосуточном режиме. Выявленные разведывательными беспилотниками цели оперативно передаются на пункт управления для применения ударных БПЛА", - сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что для выполнения боевых задач штатный состав боевых отрядов центра укомплектован инженерами, техниками, специалистами связи, тылового обеспечения, военными медиками, разведывательными и аналитическими группами, что позволяет выполнять боевое применение с высокой эффективностью.

"Министру обороны продемонстрировали работу операторов центра на пункте управления. А также представили группу аналитического отдела, которая обобщает информацию о применении систем и средств, анализирует статистику по отчетным видеоматериалам и вырабатывает предложения по повышению эффективности применения комплексов. Полученный боевой опыт применяется в подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и других робототехнических комплексов", - уточнили в Минобороны РФ.

В заключении Андрей Белоусов провел на площадке совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ и дальнейшему развитию самого центра "Рубикон".