В США заявили, что страны НАТО проверят свой потенциал в космической сфере

По словам генерал-майора Космических сил Соединенных Штатов Девина Пеппера, военный блок намерен улучшить свое положение в этой области в течение 2025 года

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Страны НАТО проведут проверку своего оборонного потенциала в космической сфере для выработки дальнейшей стратегии развития альянса. Об этом сообщил заместитель начальника штаба по стратегическому планированию и политике Командования НАТО по трансформации объединенных вооруженных сил альянса генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер.

"Космическое подразделение [НАТО] выслало всем странам-участницам опрос. Надеюсь, что мы дождемся от них ответа к концу месяца", - сказал он в эфире подкаста Института аэрокосмических исследований имени Митчелла. Пеппер добавил, что после получения информации от всех членов НАТО о возможностях в космической сфере альянс выработает индивидуальные цели для каждой страны. Генерал-лейтенант сообщил, что военный блок намерен улучшить свое положение в космической сфере в течение 2025 года.

В феврале 2024 года правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, обвинило Россию, не предоставляя доказательств, в том, что Москва рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал 24 апреля, что РФ занимается разработкой противоспутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно.