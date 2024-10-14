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ТАСС

Белоусов заявил о необходимости обучения по специальностям в сфере БПЛА

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Центр беспилотных технологий "Рубикон"
Андрей Белоусов в центре беспилотных технологий "Рубикон".
Источник изображения: МО РФ

В войсках относительно дронов также должна быть выстроена соответствующая система управления, подчеркнул министр обороны РФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Обучение целому семейству новых военно-учетных специальностей в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) должно быть введено в военных училищах. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания по развитию беспилотных технологий ВС РФ.

"Обязательно в военном образовании должен появиться соответствующий профиль. Должны появиться ВУСы (военно-учетные специальности - прим. ТАСС), причем целое семейство, и этому надо учить в военных училищах", - сказал он на видео, опубликованном Минобороны РФ.

В ходе совещания он добавил, что в войсках относительно БПЛА также должна быть выстроена соответствующая система управления. "Это тоже вопрос, который пока остается открытым, но его предстоит решить", - отметил он. 

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