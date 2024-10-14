Белоусов поручил центру "Рубикон" сформировать пять отрядов в зоне СВО

Министр обороны также заявил о необходимости обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов дал поручения по итогам посещения центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" сформировать пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок, задействованных на СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Даны поручения сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО. А также обеспечить в кратчайшие сроки подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения", - сказали в ведомстве.