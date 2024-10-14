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ТАСС

В Минобороны создали центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон"

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов в центре беспилотных технологий "Рубикон".
Источник изображения: 1tv.ru

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" создан в Минобороны России по указанию главы российского военного ведомства Андрея Белоусова. Он проинспектировал работу нового центра и провел совещание по развитию беспилотных технологий ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ. Центр "Рубикон" сформирован по указанию главы военного ведомства в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации", - сообщили там.

В Минобороны России отметили, что одним из ключевых направлений работы центра является подготовка высококвалифицированного инструкторского состава из числа специалистов в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действующих соединений и воинских частей и операторов беспилотных комплексов боевой работы в составе одиночных расчетов и групп расчетов.

"Также центр осуществляет разработку и апробацию передовых систем робототехнических комплексов (РТК), проведение исследований и внедрение передовых систем РТК в войска, а также обучение операторов систем РТК. Военнослужащие центра исследуют влияние условий работы операторов БПЛА, в том числе FPV-дронов, и принимают участие в разработке допустимых технических характеристик оборудования для минимизации воздействия на здоровье военнослужащих", - добавили в российском военном ведомстве.

В МО РФ подчеркнули, что специалисты центра "Рубикон" взаимодействуют с представителями "народного ОПК", испытывают и применяют его разработки, а также проводят исследовательские работы по изучению искусственного интеллекта и способов его применения в системах робототехнических комплексов. 

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