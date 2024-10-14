Крыловский центр разработал проект нового авианосца

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.

"Два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК – морской авианесущий комплекс", – сказал он.

Модель авианосца "Шторм-КМ" разработки Крыловского государственного научного центра Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

Савченко добавил, что вопрос строительства авианесущих кораблей находится на постоянном научном сопровождении Крыловского центра.

В январе этого года занимавший тогда должность главкома ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что флот проработал вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач.

Напомним, что сейчас единственным российским авианосцем остается тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", модернизация которого продолжается на 35-м судоремонтном заводе. Предполагалось, что испытания корабля начнутся в первой половине этого года.

Еще в 2015 году Крыловский государственный научный центр впервые представил модель нового авианосца проекта 23000 (шифр "Шторм"). Водоизмещение корабля – 100 тысяч тонн, длина – до 330 метров, максимальная скорость – 30 узлов. Авианосец рассчитывали на размещение 80–90 летательных аппаратов. Предполагалось, что его оснастят интегральной реакторной установкой РИТМ-200, которая создана для атомных ледоколов нового поколения проекта 22220 типа "Арктика".

На Международном военно-морском салоне в Петербурге в 2019 году Невское проектно-конструкторское бюро представило свою концепцию перспективного авианосца "Ламантин". Его водоизмещение составляет 80–90 тысяч тонн.