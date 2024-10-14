В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ

Макеты на смотровой площадке в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова.

КГНЦ: при проектировании кораблей ВМФ приходится сочетать несочетаемое

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и массу, малозаметность и бронезащиту, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.

КГНЦ занимается концептуальными перспективными разработками в области военного кораблестроения и гражданского судостроения в России.

"Здесь сложность задачи заключается в том, что нужно одновременно обеспечить высокие показатели ходкости и маневренности корабля в сочетании со столь же высокими показателями его прочности и бронезащиты, малозаметности и скрытности. А сложность ее решения состоит в определенной противоречивости предъявляемых требований к проекту корабля", - сказал Савченко.

Он пояснил, что, если корабль будет прочным и бронезащитным, увеличивается его масса, теряется скорость и маневренность, возрастает расход топлива и пропорционально снижается показатель автономности.

"Вот мы и решаем, как совместить несовместимое. Ищем и находим компромиссные решения", - заметил Савченко.