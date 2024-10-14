Войти
РИА Новости

В КГНЦ рассказали о сложностях при проектировании кораблей ВМФ

139
0
0
Макеты на смотровой площадке в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова
Макеты на смотровой площадке в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Березин

КГНЦ: при проектировании кораблей ВМФ приходится сочетать несочетаемое

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) при проектировании боевых кораблей находит компромиссные решения, сочетая несочетаемое - например, скорость и массу, малозаметность и бронезащиту, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.

КГНЦ занимается концептуальными перспективными разработками в области военного кораблестроения и гражданского судостроения в России.

"Здесь сложность задачи заключается в том, что нужно одновременно обеспечить высокие показатели ходкости и маневренности корабля в сочетании со столь же высокими показателями его прочности и бронезащиты, малозаметности и скрытности. А сложность ее решения состоит в определенной противоречивости предъявляемых требований к проекту корабля", - сказал Савченко.

Он пояснил, что, если корабль будет прочным и бронезащитным, увеличивается его масса, теряется скорость и маневренность, возрастает расход топлива и пропорционально снижается показатель автономности.

"Вот мы и решаем, как совместить несовместимое. Ищем и находим компромиссные решения", - заметил Савченко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.10 03:43
О достижении целей СВО
  • 14.10 03:18
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 3
  • 14.10 01:06
  • 1
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 13.10 23:08
  • 2
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 2
  • 13.10 22:47
  • 5148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.10 22:15
  • 664
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.10 18:07
  • 4
И еще в тему защиты от нападений с моря для России
  • 13.10 15:48
  • 303
Космонавтика Илона Маска
  • 13.10 07:47
  • 2743
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.10 18:47
  • 0
Ответ на "Войско Польское в политической ловушке"
  • 12.10 14:12
  • 132
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 12.10 00:39
  • 1
Ответ на статью "ПВО: прошлое и настоящее", часть 1
  • 11.10 16:27
  • 1
Названы уникальные характеристики российского истребителя Су-35
  • 11.10 16:21
  • 1
Инициативы Беларуси для безопасности населения Украины
  • 11.10 14:26
  • 0
Войско Польское в политической ловушке