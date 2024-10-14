Лавров: РФ пока ничего не обнаружила в заявлениях из-за рубежа по Украине

Бессмысленно за этим следить, все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, отметил глава МИД России

ВЬЕНТЬЯН /Лаос/, 11 октября. /ТАСС/. Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не обнаружила в них ничего серьезного. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ежедневно какие-то, как чертики из табакерки, выскакивают новости - [президент Украины Владимир] Зеленский сегодня сказал одно, завтра другое, потом его поправила его администрация, или как она называется - Офис президента Украины, - указал он. - Бессмысленно за этим следить, все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. Пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили".

Ранее Зеленский заявил, что Украина хотела бы завершения конфликта не позднее 2025 года.

В Киеве неоднократно отвергали мирные и посреднические инициативы третьих стран, заявляя, что будут продвигать исключительно так называемую формулу Зеленского. В конце сентября перед поездкой в США Зеленский заявил, что у него есть некий "план", который состоит в усилении давления на Россию и который он сначала покажет американскому президенту Джо Байдену. Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что гражданам страны "план" покажут только после того, как его презентуют западным партнерам Киева, при этом некие чувствительные элементы останутся закрытыми для населения страны.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.