Лавров: РФ неинтересна информация украинских деятелей по урегулированию

Глава МИД отметил, что Владимир Путин ранее четко обозначил позицию Москвы

ВЬЕНТЬЯН /Лаос/, 11 октября. /ТАСС/. Российской стороне неинтересна информация киевских деятелей о возможных конференциях по урегулированию, позиция Москвы уже была четко обозначена президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите.

"Я не слежу за той информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня. Нам это неинтересно", - сказал министр, комментируя заявление посла Украины в Турции Василия Боднара о том, что Киев продолжает работу по организации до конца текущего года второго "саммита мира".

Лавров подчеркнул, что позиция Москвы была "предельно четко изложена президентом Российской Федерации 14 июня 2024 года на выступлении в министерстве иностранных дел". "Эта позиция последовательно реализуется на практике, и мы доведем дело до конца", - добавил глава МИД РФ.

Первая конференция по Украине состоялась в Бюргенштоке 15-16 июня. Швейцария, которая по договоренности с властями в Киеве занималась ее организацией, не пригласила Россию. В форуме не принимали участия делегации некоторых государств, включая Китай. Ни одна из стран БРИКС не поддержала итоговое коммюнике. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, конференция обернулась полным фиаско, "подобные сходки не могут служить основой для устойчивого мира".

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.