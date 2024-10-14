Babcock приступила к строительству третьего фрегата класса "Тип-31"

ЦАМТО, 11 октября. Компания Babcock объявила о состоявшейся 9 октября на верфи в Росайте церемонии резки первой стали для третьего многоцелевого фрегата класса "Тип-31" ("Инспирэйшн"), "Формидабл".

Фрегат предназначен для ВМС Великобритании. В настоящее время на предприятии уже ведется строительство первых двух кораблей серии. Сборка корпуса головного фрегата "Венчерер" близка к завершению.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года возглавляемый Babcock International консорциум был выбран предпочтительным претендентом на поставку ВМС Великобритании в рамках "Национальной стратегии судостроения" пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Контракт на поставку кораблей серии Министерство обороны Великобритании заключило с Babcock 15 ноября 2019 года. Стоимость заказа составляет 1,25 млрд. фунтов стерлингов. Как ожидается, общая стоимость программы "Тип-31", включая сопутствующие расходы, составит 2,7 млрд. долл.

Фрегаты предназначены для пресечения незаконной деятельности на море, перехвата нарушителей, ведения разведки, участия в оборонительных операциях, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Головной фрегат серии получит наименование "Венчерер". За ним последуют "Эктив", "Формидабл", "Буллдог" и "Кэмпбелтаун".

Согласно информации Babcock, строительство фрегатов рассчитано на период с 2021 по 2028 гг. Резка стали для головного корабля началась в сентябре 2021 года, закладка киля состоялась 27 апреля 2022 года. Планируется, что корабль будет передан ВМС Великобритании в 2027 году. Резка первой стали для фрегата "Эктив" началась в январе 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2023 года. Оставшиеся два фрегата (четвертый и пятый) планируется спустить на воду к 2027 году.

Новые корабли войдут в боевой состав флота к 2030 году и заменят пять состоящих на вооружении фрегатов класса "Тип-23".