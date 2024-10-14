"МПК-Сталь": испытания наземного беспилотного вездехода МК750 "Калужанин" завершены

ЦАМТО, 11 октября. Испытания беспилотного вездехода МК750 "Калужанин" на базе управляемой роботизированной платформы завершены, начинается его серийное производство.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил генеральный директор компании-производителя "МПК-Сталь" Дмитрий Карасев.

Дрон-вездеход МК750 на электроплатформе предназначен для перевозки по пересеченной местности среднегабаритных грузов.

Испытания вездехода успешно завершены, начался его серийный выпуск. Машина получилась интересной, не имеющей аналогов. МК750 "Калужанин" создан на базе роботизированной платформы, управляется дистанционно с пульта", – отметил Д.Карасев.

Кроме того, машина позволяет снизить издержки, связанные с ручным трудом, и, по заявлению производителя, платформа окупается за несколько месяцев.

"Надежность и ремонтопригодность вездехода обеспечены ее конструкцией, состоящей на 80% из деталей серийно выпускаемого автомобиля УАЗ", – подчеркнул гендиректор предприятия.

По словам разработчика, в технические характеристики вездехода заложена общая концепция, в основе которой лежит универсальная платформа. Это касается как больших дизельных плавающих машин, так и этого вездехода.