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РИА Новости

В России разработали концепт-проект нового авианосца

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Испытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге
Испытание моделей надводных кораблей и подводных лодок в мореходном бассейне научно-исследовательского института "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

В России разработали концепт-проект нового авианосца для ВМФ под названием МАК

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разработал концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ, он называется МАК, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор КГНЦ Олег Савченко.

"Более того, два года назад мы закончили концептуальное проектирование такого корабля. Это называется МАК — морской авианесущий комплекс", — сказал он.

Савченко добавил, что вопрос строительства авианесущих кораблей находится на постоянном научном сопровождении Крыловского центра.

В боевом составе ВМФ сейчас единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", который в настоящий момент проходит ремонт и модернизацию. Решение о строительстве нового авианесущего корабля пока не принято.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Авианосец
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