Спецкор ТАСС на МКС назвал космические корабли РФ самыми надежными в мире

До "Восхода-1" в космос успели слетать только шесть "Востоков", напомнил Иван Вагнер

МКС, 11 октября. /ТАСС/. Российские ракеты-носители и корабли являются самыми надежными в мире. Такое мнение выразил космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Иван Вагнер к годовщине полета корабля "Восход-1".

"Сегодня у нашей страны большой опыт в пилотируемых полетах, а ракеты-носители и корабли самые надежные", - сказал Вагнер.

Он напомнил, что до "Восхода-1" в космос успели слетать только шесть "Востоков" - на пике космической гонки многие вещи делались впервые, а времени провести все необходимые испытания не было. "Поэтому, конечно, надежность техники была другой. И риски были значительно выше, и аварии случались тоже. Потом на этих авариях и трагедиях учились, повышали надежность техники", - добавил спецкор ТАСС.

60 лет назад СССР вывел на околоземную орбиту первый в мире многоместный космический корабль "Восход-1". В его экипаж входили трое советских космонавтов: Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров.