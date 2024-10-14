"Охотники на дичь". В зоне СВО применяют принципиально новое оружие

На разных направлениях участились случаи применения дронов-истребителей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Дроны, изменившие облик современной войны, научились бороться с себе подобными. Такие узкоспециализированные "птички" есть у обеих сторон. О БПЛА-истребителях — в материале РИА Новости.

Таранный удар

Дроны-разведчики типа "крыло" используются для разведки, наведения на цели артиллерии и дронов-камикадзе. В отличие от тихоходных "мавиков", эти БПЛА способны летать гораздо дальше и выше. Заметить и услышать их с земли сложно. Далеко не всегда их видят и радиолокационные станции ПВО. Да и не очень рационально тратить на беспилотник дорогую зенитную ракету.

Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

С некоторых пор противник жалуется на российские дроны-перехватчики, которые все чаще сбивают разведывательные "крылья" ВСУ. Украинский специалист по связи, РЭБ и БПЛА Сергей Бескрестнов (Флэш) на днях опубликовал в соцсетях видео: оператор российского FPV-дрона выводит свой коптер в хвост украинскому БПЛА-разведчику. Прицеливается, резко ускоряется и таранит вражеский дрон.

Каждая такая потеря — довольно чувствительная. Украина хорошо освоила производство FPV-дронов, но вот с более сложными и дорогими разведывательными БПЛА дела похуже.

"Они выбьют наши разведкрылья быстрее, чем мы их, — сокрушается Бескрестнов. — У них только "Залы" выпускается 200-300 штук в месяц, а есть еще "Суперкам" и другие. Их пилоты пишут: когда мы сбиваем их крыло, они в течение суток получают новое".

Беспилотные летательные аппараты Supercam Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Еще совсем недавно казалось, что в области истребительной БПЛА-авиации ВСУ опережали нас на годы. В Сети распространялись десятки их видео, где мелкие дешевые FPV-дроны валили российские разведывательные крылья на больших высотах. Без таких разведчиков целые бригады "слепли" и не могли эффективно выполнять боевые задачи. Но оказалось, что в эту игру можно играть вдвоем.

Российским военным удалось догнать соперника и разработать свою систему обнаружения большой "птицы" и наведения на нее FPV-перехватчика.

В результате украинские тяжелые шестироторные БПЛА "Баба-яга" стоимостью 15 тысяч долларов штука сбивают все чаще. Эти гексакоптеры — идеальная цель даже для операторов "мавиков" в силу габаритов и маловысотности.

Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Еще один способ, обкатанный совсем недавно: охота на FPV-дрон таким же "камикадзе". Правда, эффективность пока под вопросом — на таран способен разве что очень опытный оператор.

Дробью и сетью

Помимо беспилотных истребителей-камикадзе, в зоне СВО встречаются и более экзотичные образцы. Так, умельцы одного из российских подразделений, воюющего на Южнодонецком направлении, собрали очень оригинальный дрон.

Это квадрокоптер, под брюхом которого жестко закреплено безоткатное орудие малого калибра. Причем оно действует по принципу авиационной пушки Дэвиса времен Первой мировой. У того орудия была одна камора с двумя стволами, направленными в противоположные стороны. Передний выстреливал снаряд калибра от 40 до 76 миллиметров. Задний — заряд свинцовой дроби, что полностью гасило отдачу.

Дрон-истребитель с безоткатным орудием Источник изображения: © Фото : из личного архива военнослужащего

У пушечного дрона спереди — крупная дробь, сзади — равный противовес. И легкий БПЛА получает возможность бить по небольшим воздушным целям на скорости, не рискуя свалиться от отдачи в штопор.

Эта разработка выглядит перспективно как средство против FPV-дронов: благодаря большому разлету дроби, сбить подвижную мишень можно, даже особо не целясь. Сейчас дрон-истребитель тестируют. Предварительные результаты свидетельствуют о высокой эффективности.

Задачи истребителей выполняют и коммерческие квадрокоптеры-разведчики. В соцсетях есть несколько видео: дрон стреляет сетью, которая опутывает винты вражеского аппарата, и тот теряет управляемость.

Примерно так же, к слову, действуют поступающие в войска и тероборону патроны "Перехват" для гладкоствольных ружей и карабинов, хорошо зарекомендовавшие себя в борьбе с FPV-дронами.

Кроме того, на некоторых участках фронта замечали коптеры с мобильным комплексом РЭБ. Такая "птичка" играет роль воздушной глушилки, нарушая канал связи и управления между вражеским дроном и оператором.

Зарубежный опыт

Опыт СВО изучают во всем мире. Иран, один из главных "законодателей мод" в беспилотной авиации, еще в 2023 году испытал БПЛА-перехватчик, который самостоятельно патрулирует местность по примеру аэродромного сокола, охраняющего небо воздушной гавани от птиц. Обнаружив цель, дрон пикирует и уничтожает ее тараном. По словам разработчиков, такие аппараты особенно эффективны в стаях.

Не отстают и американцы. Компания Anduril представила перехватчик Anvil-M — небольшой беспилотник в двухместном пусковом контейнере. После того как РЛС обнаружила вражеский дрон, на его уничтожение отправляется истребитель. На позиции атаки "наковальня" находится под целью в 30 метрах и ждет команды оператора. Как только она поступает, БПЛА таранит вражеский объект на скорости около 320 километров в час. Система работает с такой точностью, что видит даже всех птиц в заданном периметре, уверяют разработчики.

Китай, серьезно продвинувшийся в технологии "роя дронов", развивает собственные программы. Одна из них, в частности, предполагает применение большого количества мелких БПЛА для создания воздушных завес. Похожим образом действовали советские аэростаты ПВО в Великую Отечественную, затруднявшие маневрирование немецким самолетам.

В целом беспилотная истребительная авиация — явление новое и пока малоизученное. Но ее необходимость диктует сама логика войны. Дебют дронов как супероружия неизбежно породил целый комплекс средств борьбы с ними. И эта гонка вооружений может стать бесконечной.