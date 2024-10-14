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Военное обозрение

Украинский канал: Россия не имеет проблем с производством баллистических ракет, учитывая ежедневные удары по Украине

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Источник изображения: topwar.ru

У Киева снова проблемы с зенитными ракетными системами, за последнее время Воздушные силы ВСУ потеряли несколько ЗРК, в то время как россияне наращивают количество ударов по тылам Украины баллистическими ракетами, перехват которых крайне сложен. Последние события показали, что ВС России перестали экономить ракеты и применяют их весьма активно. Об этом пишет украинский ТГ-канал «Легитимный».

Российские войска который день подряд наносят удары по Одессе баллистическими ракетами, при этом украинская ПВО практически бездействует, всё, что запускается, прилетает куда надо. По подсчетам украинских аналитиков, в день Россия запускает от 3 до 5 баллистических ракет, а в месяц выходило от 60 до 80, а сейчас будет еще больше. Это означает, что промышленность России вышла на необходимый уровень и в достаточной мере снабжает российские войска ракетами.

В день приблизительно летит по 3-5 ракет, что может означать, что у них этих ракет стало очень много и они перестали экономить. Ранее выходило, что в месяц ВС РФ выпускали от 60 до 80 баллистических ракет, а сейчас идут на рекордные 100+ запуска баллистических ракет в месяц.

- пишет канал.

На этом фоне Зеленский требует от своих союзников поставок дополнительных систем ПВО типа американского ЗРК Patriot, поскольку они способны сбивать баллистику. Однако здесь тоже не всё так просто, многие страны НАТО отказываются передавать свои комплексы, отделываясь обещаниями.

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