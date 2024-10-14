Беспилотные платформы для армии Великобритании. Заключение.

Подразделения испытаний и разработок союзных стран регулярно участвуют в серии AWE (подробнее часть I). Это позволяет британским войскам и войскам-партнерам учиться на достижениях друг друга, но – что еще более важно – также гарантирует совместимость технологий и оперативных концепций в полевых условиях.

Это сотрудничество работает в обоих направлениях. Около 600 солдат британской армии (вместе с союзными войсками из шести стран-партнеров) приняли участие в проекте Convergence Capstone 4 – боевом эксперименте, спонсируемом армией США в Калифорнии в феврале-марте 2024 года.

Использование дистанционно управляемой «собаки» для проверки наличия вражеских угроз во время учений в тренировочном комплексе Razish в рамках проекта Convergence Capstone 4. Источник: invoen.ru

Мероприятие было посвящено совместным многопрофильным операциям, проводимым США и международными партнерами. Передовые технологии оценивались в реалистичных сценариях с акцентом на сетевые системы, оптимизированные для ускорения и облегчения так называемой цепочки уничтожения «датчик – решающий элемент - эффектор - поддерживающий элемент». Примерно половина британского контингента была направлена армейской экспериментально-испытательной группой (ETG), которая развернула боевую группу, усиленную робототехникой и автономными системами, включающую инженеров, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотники. Подразделение развернуло необитаемые автомобили и БПЛА для поддержки операций разведки. К учениям также привлекались наземные робототехнические комплексы (РТК) с установленными пулеметами, которые обеспечивали огневую поддержку спешенных сил.

Беспилотные платформы по индивидуальным проектам

Помимо центральной программы AWE, оценка и закупка новых и обновленных беспилотных систем осуществляются в рамках иных проектов. К ним относятся:

Роботизированная машина взвода (Robotic Platoon Vehicle, RPV)

Это многофазный эксперимент для оценки эксплуатационных преимуществ беспилотных платформ и облегчения интеграции передовой робототехники и автономных систем в наземные операции на уровне взвода. Тестирование проводилось путем интеграции на уровне подразделений (2YORKS), а также в ходе AWE.

РТК рассматриваются для широкого спектра целей, включая автономную и полуавтономную транспортировку снаряжения взвода, пополнение запасов на передовой, эвакуацию раненых, ведение разведки и платформу для вооружения. Системы, протестированные в рамках программы RPV, включают многофункциональные тактические транспортные машины (MUTT), разработанные компанией GDELS, и различные конфигурации наземного РТК Rheinmetall Mission Master SP UGV, способного к действиям в составе роя.

Беспилотные платформы, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), могут следовать за своим подразделением без непосредственного управления или автономно перемещаться по труднопроходимой местности для выполнения задач разведки или пополнения запасов.

Последние семь машин Mission Master были заказаны в апреле 2022 года для третьего и заключительного этапа программы RPV. После завершения третьего этапа программы RPV эксперименты с РТК будут продолжены в Экспертном центре армейской экспедиционной робототехники (ERCoE).

Передвижение солдат под прикрытием автономной роботизированной машины взвода с установленным пулеметом.

Экспертный центр Армейской экспедиционной робототехники, созданный в мае 2021 года, задуман как центральное место проведения и координации ключевых проектов оборонной робототехники и автономных систем. Помимо программы RPV, к ним относятся наноБПЛА, автономное снабжение передовых войск и дополнительные разработки в области объединения людей и машин (НМТ).

Проект Tequila

Lockheed Martin является системным интегратором в рамках проекта по оснащению небольших воинских формирований современными малыми беспилотными летательными аппаратами (SUAV) разведывательного назначения.

Министерство обороны Великобритании, в 2022 году, в рамках программы «Текила» заказало 159 квадрокоптеров Indago 4 и 105 БПЛА Stalker VXE30. При весе 2,27 и 20 кг соответственно эти беспилотники с ИИ обладают значительно увеличенной дальностью и продолжительностью полета, а также более мощными датчиками и процессорами, чем их предшественники. Министерство обороны ожидает, что первые подразделения вступят в строй к концу 2024 года.

Малый БПЛА Magni-X

Помимо «Текила», DE&S’ Future Capability Group в январе 2023 года заказала микро-беспилотники Elbit Magni-X для поставки специализированным армейским подразделениям. Закупка осуществляется в рамках армейской инициативы HMT. Несмотря на меньшую выносливость, чем Indago 4, Magni-X способен летать роем, что позволяет совместно вести разведку на малых дальностях и поддерживать выполнение боевых задач.

Вооруженные БПЛА

В мае 2023 года Министерство обороны направило запрос о предоставлении информации (RfI) относительно вариантов вооруженного SUAV для армии. Максимальный взлетный вес целевых систем (включая полезную нагрузку) составит 350 граммов, а продолжительность полета – не менее 20 минут.

Группа БПЛА. В сентябре 2023 года британская армия объявила о формировании новой группы БПЛА, которая будет создана при Объединенном авиационном командовании (JAC). По определению генерала сэра Патрика Сандерса, бывшего начальника Генерального штаба сухопутных войск, этот шаг «привнесет глубокий опыт и согласованность, которых требует новая стратегия беспилотной обороны», и «обеспечит фокус для промышленности, вокруг которого мы намерены разрабатывать платформы беспилотных летательных аппаратов следующего поколения в еще более тесном партнерстве».

Новые беспилотные платформы должны отличаться повышенной автономностью, выносливостью и полезной нагрузкой. Усовершенствованные воздушные аппараты призваны обеспечивать ситуационную осведомленность в режиме реального времени и целеуказание в ходе разведывательных миссий, а также поддерживать наземные войска путем прямой доставки полезных грузов.

На групп БПЛА также будет возложена разработка комплексные программы обучения операторов дронов и новых доктрины для эффективной интеграции БПЛА в военные операции, а также обеспечение полной совместимости БПЛА с существующими системами боевого управления (в том числе на совместном и коалиционном уровнях).

Испытание микродронов во время AWE 2023

Аппаратное обеспечение – это только часть картины. Армия в тесном сотрудничестве с промышленностью реализует более 25 проектов по обработке данных. В течение следующего десятилетия все развертываемые цифровые системы армии должны быть модернизированы. Это включает системы боевого управления, связи и информации, а также возможности разведки. Подчеркивается, что объединение беспилотных платформ, солдат, транспортных средств и оружия в сеть, включая сетевую интеграцию с силами союзников, станет необходимым условием для эффективных будущих операций.

Стратегия оборонных дронов Великобритании

В феврале 2024 года Министерство обороны Великобритании объявило о Стратегии использования беспилотных летательных аппаратов в обороне, призванной обеспечить единый подход к беспилотным системам не только для армии, но и для всех трех видов вооруженных сил. Программа рассчитана на 10 лет с минимальным бюджетом в 4,5 млрд. фунтов стерлингов. Цель – ускорить внедрение беспилотных наземных, воздушных и морских систем. Согласно МО, это позволит быстро экспериментировать, тестировать и оценивать беспилотные платформы для всех служб, координируемых Стратегическим командованием Великобритании в сотрудничестве с промышленностью.

Как говорится в заявлении Министерства обороны от февраля 2024 года, после ввода в эксплуатацию системы будут постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать быстро меняющимся достижениям в области технологий и меняющемуся ландшафту угроз. Ожидается, что «быстрая разработка и модернизация беспилотных систем станет ключом к получению преимущества на поле боя… В конечном счете, речь идет об извлечении уроков из событий на линии фронта на Украине для масштабной закупки беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Великобритании».

По материалам ресурса euro-sd.com