Армения заинтересована в закупке корейских танков К2

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Армянские СМИ сообщают об интересе местного Минобороны к закупке южнокорейских танков K2 Black Panther. Переговоры по изучению возможности их приобретения должны были состояться в сентябре.

Переговоры по вопросу возможного приобретения Арменией танков K2 Black Panther должны были состояться в ходе визита министра обороны страны Сурена Папикяна в Южную Корею. Он должен был встретиться со своим коллегой Шин Вон Сиком и главой МИД Чо Тэ Юлем. Информацию об этом событии сообщили армянские СМИ (в том числе «Армянские военные» и «Калибан») и южнокорейские СМИ (например, «Чосон Биз»). Темой переговоров должны были стать, среди прочего: вопрос приобретения Арменией вооружения у Южной Кореи, в том числе танков К2 «Черная Пантера». Это было бы еще одним шагом на пути к выводу из местной армии оружия постсоветского/российского происхождения и существенному повышению ее боевых возможностей. Кроме того, должен был обсуждаться вопрос использования искусственного интеллекта в Вооружённых силах.

Армянские бронетанковые войска в настоящее время базируются на танках семейства Т-72, ​​которых предполагается иметь на вооружении около 100. Гораздо больше должно находиться в резерве, хотя речь, вероятно, идет о машинах, уже вышедших из строя (если только они не находятся в боевой готовности). Их дополняют три и пять единиц Т-54/55 соответственно и один Т-90С.

Приобретение Арменией даже нескольких десятков «Черных пантер» К2 (обеспеченных соответствующей противовоздушной защитой и подготовкой) значительно увеличило бы ее потенциал здесь. В будущем при должной последовательности (и, возможно, кредитах Южной Кореи) это позволит Армении заменить Т-54/55/72 на танк К2, превосходящий их по возможностям. Учитывая все более сильный поворот страны к поиску западных партнеров (Индия, Франция), закупка оружия у Южной Кореи стала еще одним большим шагом на пути к выходу из зависимости от военной техники из России. В число структур, которые Армения может купить у этой страны, входят: БТР, БМП и зенитная артиллерия.