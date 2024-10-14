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ТАСС

НПО "Милитех" усовершенствовало средства защиты органов слуха для бойцов СВО

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Гарнитура активная
Гарнитура активная НПО "Милитех" (Тула).
Источник изображения: милитех.рф

Изделия прошли доработку после апробации

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) "Милитех" (Тула), разрабатывающее активные тактические гарнитуры с шумоподавлением, средства коммуникации и защиты слуха, усовершенствовало свои изделия по итогам апробации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"По итогам апробации в зоне специальной военной операции специалисты "Милитех" усовершенствовали активные тактические гарнитуры с шумоподавлением, средства коммуникации и защиты органов слуха", - сказали в пресс-службе компании.

"Предприятием разработаны активные гарнитуры для защиты слуха, в которых реализовано собственное программное обеспечение, корпусные элементы, печатные платы и прочие компоненты, входящие в состав изделий. Уже сегодня мы готовы производить 50 тыс. штук изделий в год, и при необходимости этот показатель может быть увеличен", - заявил глава компании Станислав Усольцев, слова которого приводят в пресс-службе.

Глава компании отметил, что компания тесно сотрудничает с Минобороны РФ, подразделениями спецназначения и другими силовыми ведомствами страны. "Характерной особенностью продукции предприятия является возможность адаптации под любые применяемые отечественные и зарубежные носимые радиостанции, что зачастую является важнейшим фактором выбора гарнитуры", - добавил Усольцев.

В пресс-службе предприятия пояснили, что нахождение человека в условиях длительного шумового воздействия приводит к постепенному ухудшению слуха, а поврежденные органы слуха почти невозможно восстановить. Поэтому органы слуха человека требуют постоянной защиты при работе в условиях повышенных шумов и импульсных сигналов разных громких звуков на объектах гражданского и специального назначения. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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