Новый российский корвет класса “Каракурт”: “настоящий зверь с крылатыми ракетами” (The National Interest, США)

NI: ракетный корвет "Ржев" класса "Каракурт" укрепит береговую оборону России

Новейший ракетный корвет "Ржев" класса "Каракурт" покинул Амурский судостроительный завод, пишет The National Interest. Несмотря на скромные размеры, эти корветы способны поражать стратегические объекты противника в прибрежных водах: они оснащены крылатыми ракетами и автоматической пушкой.

Новейший российский ракетный корвет класса “Каракурт” (проект 22800) “Ржев” отправился с Амурского судостроительного завода во Владивосток для проведения ходовых и государственных испытаний.

Это знаменует собой смещение акцента российского флота в сторону меньших, но высокоэффективных судов, поскольку его единственный авианосец “Адмирал Кузнецов” остается на в сухом доке из-за текущих проблем с переоборудованием.

Несмотря на скромные размеры — всего 67 метров в длину и водоизмещение 860 тонн — “Ржев” вооружен противокорабельными крылатыми ракетами “Калибр-НК” или “Оникс” и 76,2-мм автоматической пушкой.

Разработанные для действий в прибрежной зоне, эти корветы призваны укрепить береговую оборону России и ее возможности на шельфе. Ожидается, что “Ржев” войдет в состав Тихоокеанского флота к началу 2026 года.

Новейший российский ракетный корвет класса “Каракурт” отправился на испытания

Флагманский авианосец ВМФ России “Адмирал Кузнецов” остается на затянувшемся ремонте, и есть вероятность, что корабль в принципе не вернется в строй. Вместо этого Кремль сосредоточился на гораздо меньших, но высокоэффективных судах. Яркий тому пример — ракетные корветы класса “Каракурт” проекта 22800. Всего запланировано 16 таких кораблей, и во вторник последний из достроенных отправился на испытания.

Как сообщают российские государственные СМИ, ракетный корвет проекта 22800 “Ржев” класса “Каракурт” покинул Амурский судостроительный завод на Дальнем Востоке, принадлежащий Объединенной судостроительной корпорации.

“Малый ракетный корабль (МРК) “Ржев” проекта 22800 покинул акваторию достроечной набережной Амурского судостроительного завода (АСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и взял курс на Владивосток”, — говорится в заявлении пресс-службы завода.

Сообщается, что около 300 человек на объекте готовили корабль к переходу на сдаточную базу. По прибытии ракетный корвет ждут ходовые и государственные испытания, после чего корабль пополнит состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Сообщается, что “Ржев” — двенадцатый по счету ракетный корвет проекта 22800 из заложенных. Строительство корабля началось в начале июля 2019 года на Амурском судостроительном заводе, а спуск судна на воду состоялся в сентябре прошлого года. Ходовые и государственные испытания, скорее всего, начнутся в конце этого года, и планируется, что корабль будет передан ВМФ России в начале 2026 года.

Этот корвет — последнее детище Амурского судостроительного завода, основанного в 1929 году. Он начал производить подводные лодки для советского флота около 1957 года, включая ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 667Б “Мурена” (по классификации НАТО: Delta I или “Дельта”) и быстроходные ударные подлодки класса “Щука-Б” (по классификации НАТО: Akula).

В настоящее время Амурский судостроительный завод строит серию из четырех ракетных корветов класса “Каракурт”.

Мал, да удал

Хотя длина корветов проекта 22800 составляет всего 67 метров при водоизмещении 860 тонн, они вооружены восемью противокорабельными крылатыми ракетами “Калибр-НК” или “Оникс”. Дополнительное вооружение корабля состоит из 76,2-мм 59-калиберной автоматической пушки АК-176МА и 100-мм артиллерийской установки А-190.

Малые ракетные корветы проекта 22800 “Каракурт” — разработка Центрального морского конструкторского бюро “Алмаз” в Санкт-Петербурге. Их главная задача — поражение стратегических объектов противника в прибрежных водах, в том числе вблизи береговых укреплений и морских сооружений. Корабли задуманы в дополнение к корветам класса “Буян-М”, официальное назначение которых — охрана и защита экономической зоны государства во внутренних морских бассейнах.

Эти корветы могут атаковать надводные корабли противника и противостоять различным угрозам индивидуально или же совместно с другими силами — в том числе отражая атаки с воздуха.

Первоначально для ВМФ России планировалось 18 кораблей проекта 22800, но затем их число сократили до 16. Четыре из них несут действительную службу, а пятый — “Аскольд” — в ноябре 2023 года был поврежден украинской крылатой ракетой без возможности восстановления (в действительности соответствующие работы продолжаются, и корабль будет достроен, — прим. ИноСМИ).

Автор статьи: Питер Сучу (Peter Suciu)