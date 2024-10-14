Грядущая заполярная война (UnHerd, Великобритания)

UnHerd: борьба за полярные ресурсы грозит перерасти в полноценную войну

В ближайшие годы приполярные регионы могут стать геополитическими горячими точками, сообщает UnHerd. Они богаты природными ресурсами и находятся в зоне стратегических интересов многих государств, включая Россию, Китай и страны Запада. Спецслужбы уже сейчас предупреждают: на полюсах может присутствовать ядерное оружие. И его будет становиться больше.

Почти всю историю Северный и Южный полюса были в буквальном и переносном смысле на краю Земли — и отправиться туда отваживались лишь самые дерзкие искатели приключений вроде Руала Амундсена или Роберта Скотта. Однако с некоторых пор в эти широты устремились военные корабли и торговые суда — и на то есть веская причина. В конце концов, подо льдом этих акваторий таится изобилие нефти, газа, полезных ископаемых и рыбы. Кроме того, крепнет их значение для цифровой связи.

В теории значительная часть этого золотого дна принадлежит отнюдь не пингвинам и даже не человечеству как таковому, а правительству Его Величества. Задумайтесь только об этих цифрах: недавно открытое месторождение на Британской антарктической территории может превзойти совокупную добычу на Северном море за последние пять десятилетий. Кроме того, крупнейшие в мире рыбные запасы также тяготеют к полюсам.

Однако не стоит рассчитывать, что Великобритания в одночасье станет еще одним членом ОПЕК. Помимо юридических препон (в частности, есть строгие правила промышленной деятельности на полюсах) неясно, сможет ли Лондон защитить эти отдаленные территории — при всем своем желании. Вокруг уже вовсю кружат конкуренты, а иностранные инвесторы выдвигают собственные претензии, и Великобритания рискует проиграть — ведь складывается ощущение, что ее правители не горят желанием отстаивать свои владения за рубежом.

У Великобритании есть интересы как вокруг Северного, так и вокруг Южного полюса. Что касается ее обширной Британской антарктической территории, то это, в первую очередь, черное золото. Помимо этого поразительного сравнения с Северным морем, эксперты подсчитали, что последнее месторождение, открытое в мае 2024 года, может удовлетворить весь мировой спрос на нефть на целых 15 лет.

Северный полюс, со своей стороны, важен не столько своими недрами, сколько коммуникациями. Неотъемлемые спутники современности — GPS и спутниковая навигация — работают лишь потому, что многие спутники подключаются к Земле через Шпицберген, норвежский архипелаг примерно в двух тысячах километрах к северу от Осло. Будь то доставка еды на дом или наведение ракет НАТО — ни то, ни другое было бы невозможно без сети наземных станций спутниковой связи на Шпицбергене. Не менее важно и что около этих суровых и неприветливых островов пролегает жизненно важный высокоскоростной интернет-кабель. Так что неслучайно глава вооруженных сил Великобритании сэр Тони Радакин назвал этот регион оплотом британской безопасности.

Однако с некоторых пор эта безопасность оказалась под угрозой. В январе 2022 года кто-то перерубил основной подводный кабель в этом районе. В апреле этого года также были выведены из строя кабели на авиабазе Эвенес — это особенно зловеще, ведь именно там Норвегия и НАТО держат свой флот самолетов F-35. Норвежцы расследовали оба события и не нашли явного виновника. Но некоторые считают, что они увиливают от истины, потому что не хотят провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

Учитывая все это, неудивительно, что Уайтхолл (улица в центре Лондона, название которой стало нарицательным обозначением британского правительства, — прим. ИноСМИ) наращивает присутствие как на севере, так и на юге. Так, в 2023 году Министерство обороны объявило об основании лагеря Королевской морской пехоты недалеко от норвежского города Тромсё. Пока я пишу эти строки, Великобритания укрепляет свое присутствие и на другом конце планеты — в частности, пообещав ремонт ключевой базы Королевских ВВС на Фолклендских островах. Это более чем целесообразно: ее соперница Аргентина не могла не заметить, что антарктические нефтяные месторождения простираются на север до самых Фолклендов, а Великобритания готовится добывать нефть из 23 скважин на нефтяном месторождении Си-Лайон (“Морской лев”).

Однако на практике готовность Великобритании оборонять свои владения под вопросом: достаточно взглянуть на недавнюю сдачу островов Чагос и Диего-Гарсия. Тем временем, министр иностранных дел Аргентины уже заподозрил в Лондоне дойную корову и поклялся “восстановить полный суверенитет” над Мальвинскими островами, как он их называет. Великобритания официально настаивает на том, что ее позиция “непоколебима”, — но Кир Стармер, по крайней мере поначалу, оказался на удивление молчалив и сдержан по этому вопросу.

Даже если Британия внезапно перевернет свою внешнюю политику с ног на голову, представляется крайне маловероятным, что она воспользуется своими огромными полярными богатствами. Во-первых, Лондон неукоснительно соблюдает коммерческий протокол 1998 года к Договору об Антарктике от 1959 года, который запрещает добычу на морском дне. Кроме того, складывается ощущение, что Великобритания в принципе не намерена одобрять глубоководную добычу в своих океанских заповедниках — особенно сейчас, когда ученые обнаружили в Южном ледовитом океане на глубине около 4 000 метров так называемый “темный кислород”. Как пояснил директор Шотландской ассоциации морских наук Ник Оуэнс: “Тот факт, что у нас есть еще один источник кислорода на планете, помимо фотосинтеза, будет иметь серьезные последствия и позволит сделать далеко идущие выводы”.

Однако безотносительно моральных принципов и угрызений совести Великобритании, добывать ресурсы на обоих полюсах теперь стало намного проще. Одна из причин — перемена климата: с таянием ледяных шапок облегчается доступ к таящимся в недрах богатствам. Еще один фактор — технологии: Китай недавно представил Kaituo 2, 14-тонный глубоководный аппарат, который добывает полезные ископаемые на рекордной глубине до 4 000 метров. Впрочем, у Великобритании таких машин нет.

Короче говоря, многое предвещает в приполярных регионах промышленную лихорадку. В самом деле: приближается 2048 год — когда Договор об Антарктике можно будет пересмотреть. Пекин и Москва уже обзаводятся союзниками, чтобы отменить запрет 1959 года. Они также ведут геологоразведку: не случайно недавнее гигантское месторождение на Британской антарктической территории было обнаружено не Королевским флотом, а Россией. И главные геополитические враги Запада в этом не одиноки. Как недавно заявил один иранский контр-адмирал, у Исламской Республики тоже есть “право собственности” в Антарктиде, как бы неправдоподобно это ни звучало.

Интересу национальных правительств вторит и частный сектор. Китайские инвесторы недавно попытались купить Сёре-Фагерфьорд — последний оставшийся частный участок земли на Шпицбергене. Китай посчитал, что приобрести 60 квадратных километров нетронутой природы всего за 326 миллионов долларов — это как украсть. В данном случае, судя по всему, американцы и британцы предупредили норвежских коллег, и сделка была отменена. Китай горевать не стал, а как ни в чем не бывало объединился с Россией и вкладывается в горнодобывающие компании, научно-исследовательские станции и политические программы по всему Шпицбергену. Это перекликается с давней политикой самой России: в поселке Баренцбурге на Шпицбергене долгое время распоряжались российские шахтеры, многие из которых позже отправились на СВО.

Поэтому, хотя наши мысли в первую очередь будут обращены к Украине или Ближнему Востоку, оба полюса все еще могут стать геополитическими горячими точками. В конце концов, Шпицберген находится всего в четырехстах морских милях от материковой части России. Руководитель исследований Королевского австралийского флота Элизабет Бьюкенен сходным образом высказалась о Южном полюсе. Что ж, справедливо: что будет, если Россия или Китай развернут там бурение или же возведут там ключевую инфраструктуру, как Пекин уже проделал в Южно-Китайском море?

И угроза уже не просто сугубо теоретическая. В настоящее время у Китая уже действует пять исследовательских станций по всей Антарктиде. Договор 1959 года конкретно запрещает военную деятельность в любом месте ледяного континента. Однако на практике трудно сказать, чтó задумал Китай, потому что есть мнение, что они используют радары для блокировки спутников. Ходят слухи, что на своих взлетно-посадочных полосах они специально паркуют самолеты боком, чтобы никто другой не смог приземлиться при всем желании. В то же время западные наблюдатели обеспокоены тем, что новая китайская станция Циньлин используется для шпионажа за Великобританией и ее партнерами по разведке из альянса “Пять глаз”.

Учитывая все эти предпосылки для конфликта, сможет ли Великобритания и ее друзья защитить разнообразные полярные интересы? Может, и нет. После драконовских сокращений бюджетов — текущие расходы на оборону были урезаны с 2010 года почти на 10 миллиардов фунтов стерлингов — Королевский флот располагает всего 16 крупными надводными боевыми кораблями. Для сравнения: крупнейший в мире китайский флот насчитывает почти 800 судов разных размеров.

Справедливости ради, по договору AUKUS от 2021 года Лондон в любом конфликте в Антарктиде сможет рассчитывать на поддержку США и Австралии. И появились признаки того, что Лондон отнюдь не совсем безразличен к угрозе. Помимо отправки войск и ремонта аэродромов, Великобритания также возглавила движение за прокладывание двух новых подводных кабельных систем на Шпицбергене. Одна из них — так называемый проект IOEMA, который должен быть запущен к 2027 году. Другой — NORDUnet. Он свяжет Шпицберген со Скандинавией, а также Японией и другими западными союзниками, полностью в обход России и Китая.

Однако настоящей проверкой решимости Великобритании станет лишь активная борьба за полярные ресурсы — или даже полноценная война. И это противостояние может начаться даже раньше, чем мы думаем. Долгосрочные запасы нефти — это одно. Но у России есть глубокий стратегический интерес к Арктике уже сейчас. В феврале прошлого года обычно сдержанная разведка Норвегии во всеуслышание предупредила, что на российских судах на Крайнем Севере может присутствовать ядерное оружие. Не менее важно и что вступление Швеции и Финляндии в НАТО чревато тем, что в Арктике может появиться и западное ядерное оружие.

Китаю, со своей стороны, тоже нужна Арктика. Поскольку морские пути в Красном море оказались под угрозой со стороны хуситов, а Панамский канал столкнулся с собственными проблемами, Пекину нужен надежный маршрут из Даляня в Роттердам. Очевидный выбор здесь — Арктика, не в последнюю очередь потому, что китайские суда могут проделать этот путь менее чем за 25 дней, а в противном случае экономике Пекина придется несладко. Короче говоря, складывается ощущение, что Великобритания не желает распоряжаться своими заполярными богатствами — или не имеет на то возможности. Но будущее могут определить решения, принятые другими, — и Киру Стармеру и его адмиралам не следует об этом забывать.

Автор статьи: Пиппа Мальмгрен (Pippa Malmgren)