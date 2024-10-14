Железный поток: завершаются испытания наплавного ж/д моста для армии

Время возведения понтонной переправы сократится на треть

Завершаются испытания наплавного железнодорожного моста НЖМ-2020. Его предшественник был разработан в середине прошлого века. Новый мост наводится на 30% быстрее и выдерживает большую нагрузку. Он рассчитан на пропуск железнодорожных составов, а также на переправу тяжелой колесной и гусеничной техники. Эксперты отмечают, что в сложившейся военно-политической обстановке наплавные мосты играют важную стратегическую роль, так как помогут обеспечить устойчивое транспортное сообщение войскам.

Характеристики нового моста

В том случае, если наплавной железнодорожный мост НЖМ-2020 удачно пройдет государственные испытания, его рекомендуют для выпуска в интересах Вооруженных сил РФ. Его длина может достигать 285 м, а для сборки потребуется всего одна понтонно-мостовая рота. В отдельные понтонно-мостовые батальоны ВС РФ планируется включать два комплекта НЖМ-2020, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Собеседники издания добавили, что новинка должна заменить разработанные еще в середине прошлого века аналогичные мосты НЖМ-56 и НЖМ-56У. Новое изделие позволит повысить темп возведения понтонной переправы на треть.

Кроме того, скорость движение поездов по НЖМ-2020 вырастет на 5 км/ч — до 15 км/ч. Мост позволит переправлять колесную технику массой до 104 n и гусеничную до 60 т со скоростью до 30 км/ч, отметили источники.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Опытный образец НЖМ-2020 начали разрабатывать в 2019 году и впервые опробовали в 2022 году на испытательном полигоне специальной техники железнодорожных войск под Ярославлем.

Новый мост будет унифицирован с НЖМ-56 и НЖМ-56У. Минобороны уже сообщало, что из комплектов НЖМ-56 и НЖМ-2020 через Волгу возводилась понтонная переправа длинной 784 м. По ней перевозили войска и воинские грузы.

В частности, по наплавному железнодорожному мосту прошел специальный поезд «Байкал», который предназначен для выполнения задач по технической разведке, разминированию, восстановлению разрушенных железнодорожных участков и боевого сопровождения воинских эшелонов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Также по мосту через Волгу переправили воинский эшелон с военной техникой длиной 500 м и массой 1300 т. Район был прикрыт аэрозольными облаками, средствами РЭБ и ПВО.

Учитывая размеры нашей страны и военно-политическую обстановку в мире, возможность при необходимости навести новые мосты через реки сейчас играет особо важную, стратегическую роль, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

— Мы должны знать, что можем перекинуть военную технику через любую крупную реку в любой момент, — объяснил эксперт. — Мосты обеспечивают нормальное транспортное сообщение. Паромные переправы — это долго, там всё перевозится по одной, в лучшем случае, по несколько единиц. Возможность переправить сразу воинский эшелон в разы увеличит скорость и объемы перебрасываемой техники. Кроме того, грузоподъемность нового моста позволяет проезжать по нему всем типам наших танков. Остальная техника, как правило, легче.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага Источник изображения: iz.ru

Эксперт считает, что обновлять военное мостовое хозяйство необходимо.

— В первые годы российской власти военная мостовая техника и все процессы, что с нею были связаны, были пущены на самотек. Ей не уделялось нужного внимания, — напомнил он.

Сейчас в зоне СВО украинские боевики массово уничтожают мосты, отметил эксперт.

— Среди разрушенных есть большие капитальные железнодорожные и автомобильные мосты, — отметил Виктор Литовкин. — Нам же предстоит перебрасывать через водные преграды военную технику. Пригодятся они и после: нам еще восстанавливать Украину.

Быстровозводимость и прочность — главные характеристики

Для мостовых переправ особое значение имеют такие характеристики, как быстровозводимость и прочность, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Поэтому обновление парка мостов ожидаемо, — добавил эксперт. — С середины прошлого века появилось много новых материалов, которые позволяют улучшить основные показатели конструкции.

Эксперт сообщил, что при разработке таких мостов учитывается масса железнодорожной и военной техники, чтобы можно было перекинуть через водные преграды все имеющиеся в армии боевые, а также машины снабжения и обеспечения как своим ходом, так и железнодорожным транспортом.

— Составители эшелонов не должны думать, выдержит ли ту или иную технику мост. Это облегчает логистику перевозок, — уточнил он.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин Источник изображения: iz.ru

Также эксперт отметил, что длина наплавных мостов позволит переправляться через самые большие и широкие реки.

— Причем они могут понадобиться не только в военное, но и в мирное время, так как капитальные мосты могут получить повреждения во время чрезвычайных ситуаций, — отметил Перенджиев.

Ранее «Известия» писали, что для российской армии разрабатываются тяжелые паромы. Новинка, которая поступит в инженерные и железнодорожные войска, сможет перевозить боевые машины массой в десятки тонн, включая танки. При этом таким плавсредствам не страшны ни сильный ветер, ни течение, ни волны.

При собственном весе в 720 т паром перевозит за один раз до 120 т, то есть танк и несколько БТР, БМП и автомобилей.

Новое плавсредство — это своеобразный конструктор. В походном состоянии его палуба разобрана на несколько звеньев. Также в комплете есть буксирно-моторные составляющие и еще несколько секций, из которых собираются борта, а также носовая и кормовая части, оборудованные специальными аппарелями для заезда и съезда техники. Все части нового понтона базируются на высокопроходимых грузовых машинах отечественного производства — это позволит перевозить секции даже в условиях бездорожья.

Богдан Степовой

Роман Крецул