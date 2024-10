Fox News: указаны основные причины нежизнеспособности "плана победы" Зеленского

План Зеленского вряд ли восстановит мир на Украине, сообщает Fox News. Автор подчеркнула, что для этого вывода существует целый ряд причин, но основная — полное отсутствует реалистичного определения "победы". К тому же невозможно превзойти противника, уступая ему по всем показателям.

Ребекка Коффлер (RebekahKoffler)

В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты в попытке активизировать поддержку защиты его страны в конфликте с Россией, который продолжается уже третий год. Во время поездки, которая, по-видимому, стала последним штрихом перед американскими президентскими выборами в ноябре, украинский лидер представил администрации Байдена свой так называемый "План победы", призванный заставить Россию пойти на прекращение огня. К сожалению для украинского народа, план Зеленского вряд ли восстановит мир на их земле. И вот почему.

Первое

В плане отсутствует реалистичное определение победы и жизнеспособная стратегия ее достижения. В 1977 году президент Рейган, как известно, следующим образом описал свое видение победы в холодной войне с СССР своему доверенному лицу и советнику Ричарду Аллену (Richard Allen): "Мы выигрываем, а они проигрывают". Звучит хоть и просто, но в основе этого подхода лежала тщательно продуманная стратегия сдерживания, разработанная и осуществлявшаяся Рейганом и его командой на протяжении многих лет. Она включала ряд весьма специфических мер, направленных на укрепление военных мощи и экономики Америки при одновременном ослаблении Советского Союза.

В отличие от плана Рейгана, план Зеленского — не более чем все та же просьба, что он использует уже два с лишним года: больше американского и европейского оружия и разрешение на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. По словам The Wall Street Journal, этот переформулированный запрос, в котором отсутствовала всеобъемлющая стратегия для победы, "не впечатлил" высокопоставленных американских и европейских чиновников. То, что заявлено как новый "конкретный" план, не содержит четкого пути к победе. К тому же оценка Зеленским этой самой победы не выходит за рамки принятия желаемого за действительное. В интервью, которое он дал The New Yorker в ходе визита, он признался, что относительно полной победы Украины его "видение не изменилось".

Она нужна ему ради "справедливости", которую он определяет как отвоевание у России всей украинской территории, включая Крым, и открытие двери к членству Киева в НАТО. В настоящее время Россия контролирует примерно пятую часть Украины, а Крым — уже 10 лет. Вступление в НАТО страны, которую Россия считает элементом собственного стратегического периметра безопасности, уже давно представляет собой "красную линию" для Москвы. Это путинская версия доктрины Монро. Чтобы обеспечить ее соблюдение, Путин и начал свою спецоперацию. Таким образом, в настоящее время устремления Зеленского недостижимы, хоть и вызывают сочувствие.

Второе

План Зеленского игнорирует реальную ситуацию на поле боя, где Россия медленно, но верно продвигается вперед. Установив контроль над восточным шахтерским городом Угледар, российские войска двинулись вглубь Покровска. Его захват даст им стратегическое преимущество в освобождении остальной части Донбасса. Будучи городом-узлом, соединяющим семь автомобильных и железных дорог, Покровск используется Украиной для снабжения армии.

Вместе с тем, весь сентябрь Киев подвергался массированным бомбардировкам ракетами и беспилотниками. Россия выпустила по территории Украины рекордные 1300 иранских БПЛА "Шахед". В сентябре без ударов дронами не обходилось ни дня. По данным ООН, Россия разрушила 50% энергетической инфраструктуры Украины. С приближением зимы многие районы страны становятся непригодными для проживания ввиду нехватки воды, тепла и электричества.

Обратить нынешнюю ситуацию вспять — грандиозная задача, которую Украина не в состоянии выполнить. Даже разведка США в недавнем отчете, который, вероятно, слили в прессу намеренно, признала, что разрешение президента Байдена Киеву бить американскими ракетами дальнего радиуса действия по военным объектам в глубине России не сильно изменит ход конфликта. Количества поставляемых Украине армейских тактических ракетных комплексов большой дальности (ATACMS) для выполнения этой задачи недостаточно. Ни у США, ни у Европы нет дополнительных резервов и производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов.

Ключевой фактор, который игнорируют Зеленский и администрация Байдена-Харриса касается неравенства в боевом потенциале между Россией и Украиной. Речь о количестве вооружений, численности войск, оборонной экономике и мощностях ВПК. Факты налицо.

Третье

Россия значительно превосходит Украину в вооружении и численности войск. Не зря Пентагон считает Россию "практически равным конкурентом", против которого даже американским военным было бы трудно одержать верх, потому что в случае вмешательства США Россия наверняка объединит усилия с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Каждая из этих трех стран поддерживает ее военные усилия.

Соединенные Штаты просто не готовы к войне на нескольких театрах военных действий, говорится в недавно опубликованном докладе Комиссии по национальной оборонной стратегии. Она пришла к выводу, что "не хватает ни возможностей, ни потенциала, необходимых для уверенности в том, что они могут сдерживать и преобладать в боевых действиях". Именно поэтому Байден не позволил Зеленскому использовать американское оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь российских земель. Он прекрасно понимает, что существует риск применения Путиным ядерного оружия и втягивания США в прямую войну с Россией — об этом свидетельствует большой объем разведданных, подтверждающихся обширными исследованиями спецслужб.

Четвертое

По численности личного состава превосходство также на стороне России. Из примерно миллиона убитых и раненых украинцы потеряли примерно 480 тысяч человек, а россияне — 600 тысяч. Но население России в три раза больше украинского, что позволяет Путину вести боевые действия на истощение.

Пока Украина истекает кровью, а средний возраст ее солдат на поле боя достиг 43-45 лет, Россия уже выставила на 15% больше сил, чем у нее было в начале конфликта, согласно тому же отчету Комиссии по национальной безопасности. В сентябре Путин издал указ об очередном (третьем с февраля 2022 года) увеличении численности российских вооруженных сил на 180 тысяч человек. Теперь она составляет 2,38 миллиона, из них 1,5 миллиона — действующие военных (для сравнения: по состоянию на 30 июня 2024 года численность ВС США составляла примерно 1,3 миллиона человек на боевой службе и 738 тысяч военнослужащих резерва и Национальной гвардии). А не далее, как на прошлой неделе Путин одобрил закон, предоставляющий иммунитет осужденным, которые вступают в армейские ряды и отправляются воевать на Украину.

Пятое

Россия также опережает Украину в области военной экономики. По данным Европарламента, в 2022 году ВВП Украины упал почти на 30%. В период с 2021 по 2023 год налоговые поступления сократились, а общие расходы выросли на 270%, в особенности это касается затрат на оборону и безопасность. В августе Украина едва избежала дефолта по госдолгу, когда агентство S&P Global понизило ее кредитный рейтинг до уровня "выборочный дефолт".

По расчетам МВФ, если Украина будет вести интенсивные боевые действия дольше, чем до конца 2024 года, уровень ее госдолга, который в настоящее время составляет без малого 100%, достигнет почти 140% ВВП. В ближайшие годы Киев по-прежнему будет зависеть от внешней финансовой поддержки, причем львиная ее доля будет поступать от официальных кредиторов, таких как ЕС и США.

Россия, тем временем, значительно увеличивает расходы на оборону — до 7,5% ВВП. За семь лет до начала спецоперации Путин перевел российскую армию и экономику на военные рельсы и объявил правовой режим, называемый "особым периодом". В результате планы, связанные с производством гражданской продукции, были переосмыслены для производства боеприпасов и военной техники; заводы теперь работают круглосуточно в три смены, а цепочки поставок идут в обход западных санкций. Благодаря стимулирующему экономику ВПК, в 2024 году на национальную оборону потратят 29% федерального бюджета России.

После дебатов с Камалой Харрис бывшего президента Трампа раскритиковали за отказ сказать, хочет ли он победы Украины. Но Трамп не боится, что любители выдавать желаемое за действительное назовут его "апологетом Путина". В отличие от команды Байдена-Харрис и многих служащих в правительстве США бюрократов, Трамп — успешный бизнесмен, живущий в реальном, а не воображаемом мире. Он разбирается в "искусстве возможного" — в том, чего можно достичь (возможное) при наличии ресурсов, а не в том, чего хочется (иногда невозможное).

Как мыслитель-стратег, придерживающийся школы реальной политики, Трамп в полной мере понимает сложный мир геополитики. И поэтому его действия основаны на рациональных расчетах, а не эмоциях. Вот почему Трамп ответил модераторам дебатов: "Я хочу, чтобы конфликт прекратился". Владимиру Зеленскому и всем, кто заинтересован в спасении Украины от полного уничтожения, не мешало бы прислушаться к мудрости Трампа. Тем не менее, на заседании Совета Безопасности ООН в прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у него нет сомнений в том, что Украина может победить.