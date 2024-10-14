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ТАСС

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Риме в июле 2025 года

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Источник изображения: Antonio Masiello/ Getty Images

Премьер-министр республики Джорджа Мелони отметила, что в интересах ее страны помогать Киеву

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Следующую международную конференцию по восстановлению Украины планируется провести в Риме 10-11 июля 2025 года. Об этом сообщила в четверг премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Рада объявить, что следующая конференция по восстановлению Украины, которую в следующем году будет принимать Рим, состоится 10-11 июля", - сказала она после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мелони отметила, что в интересах Италии помогать Украине, в том числе в ее восстановлении.

Зеленский посетил Рим в рамках европейского турне, в ходе которого он представляет свой "план победы". В пятницу утром у украинского лидера запланирована аудиенция у Папы Римского Франциска в Ватикане. 

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Италия
Украина
Франция
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