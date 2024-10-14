Байден заявил Шольцу о намерении продолжить оказывать военную помощь Киеву

Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, президент США также "подчеркнул прочность отношений США и Германии"

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем в четверг отметил, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как из него следует, американский лидер "подчеркнул прочность отношений США и Германии". Он также "отметил намерение продолжить тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины".

Официальный представитель германского правительства ранее сообщил, что Шольц и Байден в телефонном разговоре обсудили решение президента США перенести визит в ФРГ. 8 октября Байден решил отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближавшегося к Соединенным Штатам урагана "Милтон".

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины западным оружием не ослабит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции.