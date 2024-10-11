Зеленский в Риме: "Конфликт на Украине может закончиться в 2025 году". Президент готов к прекращению огня по линии соприкосновения (Corriere Della Sera, Италия)

Corriere della Sera: Зеленский прекратит огонь взамен на гарантии ЕС и США

Из-за урагана "Милтон" встреча лидеров стран НАТО отменилась, но Зеленский все равно решил воспользоваться своей поездкой в Европу, пишет Corriere della Sera. Украинский лидер заявил, что готов на прекращение огня вдоль нынешней линии боевого соприкосновения, если получит от ЕС и США определенные гарантии.

Федерико Фубини (Federico Fubini)

Второй раз за месяц Владимир Зеленский приезжает в Италию и второй раз встречается с премьер-министром Джорджей Мелони. Украинский лидер принял приглашение в Рим вечером во вторник, когда казалось, что встреча лидеров стран НАТО должна была состояться в субботу на базе Рамштайн.

Заседание было отменено из-за урагана "Милтон", по причине которого Джо Байден застрял в Америке, поэтому встреча узким кругом, которую лидеры США, Великобритании, Франции и Германии должны были провести со своим киевским коллегой, также отменена.

Но Зеленский все же воспользовался своей европейской поездкой, которая началась в Дубровнике (Хорватия) со встречи с правительствами стран Юго-Восточной Европы, чтобы проехаться по главным европейским столицам. Десятого октября он будет в Париже в Елисейском дворце, затем встретится с Мелони на вилле Дориа Памфили, потом — с Папой Франциском в Ватикане, а затем отправится в Берлин. Он также наверняка нанесет визит премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в Лондоне.

В основном нынешняя деятельность Зеленского отражает его убежденность в том, что сейчас самое время искать выход, который не оставил бы Украину в плачевном состоянии и защитил бы ее от новых наступлений со стороны России в будущем. "В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс подтолкнуть ситуацию к миру и прочной стабильности, — написал украинский президент в социальной сети X. — Ситуация на местах создает возможность для решительных действий, чтобы закончить конфликт не позднее 2025 года". Эти слова Зеленского, конечно, нужно пояснить. Он, например, лучше всех знает, что сентябрь, по данным журнала "Гранд Континент", стал для Украины месяцем наибольших территориальных потерь с первой половины 2022 года: не менее 468 квадратных километров были отвоеваны Москвой.

На данном этапе украинские силы отстают по численности и вооружению на протяжении всей линии фронта в Донбассе. Выбор курского наступления, предпринятого Зеленским в начале августа, отличается непоследовательностью и нелогичностью: одной из целей было продемонстрировать союзникам Украины активную деятельность, поднять их моральный дух в отношении исхода конфликта и побудить помочь дополнительным оружием и средствами. Однако теперь значительная часть элитных украинских подразделений оказалась в определенной степени "заперта" на российской территории и не может прийти на помощь воюющим вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В Киеве считают, что выход из Курска обойдется украинцам еще дороже с точки зрения человеческих потерь, чем пребывание там. Есть опасения, что российская армия будет продолжать гнать части, передислоцированные из России, вплоть до Сумской области, то есть уже по украинской территории.

Однако в плане, который Зеленский предлагает европейцам, есть своя логика, продиктованная влиянием разворачивающихся боевых действий. В военном плане украинское руководство ждет осенних дождей, которые сделают невозможным продвижение русских до декабря; между тем, через три месяца Киев рассчитывает получить тысячи дополнительных ракет для самообороны.

Зеленский сейчас хочет убедить европейцев на политическом уровне. Например, он знает, что никогда не сможет официально отказаться от занятых Россией территорий (слишком непопулярное заявление для любого украинского политика). Однако он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии боевого соприкосновения — без признания новой официальной границы — в обмен на определенные обязательства Запада. Во-первых, гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов, подобные тем, которые американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам.

Во-вторых, от Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения о скором вступлении в Европейский союз, что дало бы Украине горизонт для роста.

Это будет непросто, потому что Владимир Путин не остановится на территориях, которые он уже отвоевал. Следует также отметить, что бюджет оборонной отрасли России в 2025 году вырастет примерно до 130 миллиардов долларов со 108 миллиардов долларов в этом году. Кроме того, в 2024 году Москва получит 190 миллиардов долларов от экспорта нефти — это больше, чем до начала российско-украинского конфликта. Пока санкции не окажут ощутимое действие и не подкосят мощь российской военной машины, у Путина нет причин садиться за стол переговоров о мире.