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По информации израильского телеканала Channel 14, президент США Джо Байден попросил власти Израиля воздержаться от атак на ядерные объекты Ирана, на что глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху ответил, что в настоящее время появилась уникальная историческая возможность сделать это.

В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп по собственной инициативе позвонил Нетаньяху и поздравил его с решительными действиями израильской армии в противостоянии ливанской «Хизбалле». Кроме Трампа в беседе с израильским премьером также принял участие американский сенатор Линдси Грэм (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

На фоне обострения ситуации в регионе военно-политический кабинет израильского правительства планирует провести экстренное заседание, на которое будут вызваны также и представители оппозиционных политсил. На этом мероприятии Нетаньяху планирует внести предложение о предоставлении ему и главе Минобороны страны Йоаву Галланту «исключительного мандата» на действия в соответствии с ситуацией на Ближнем Востоке.

По информации американского телеканала ABC, хотя Нетаньяху все еще не представил своим союзникам окончательный план вероятного израильского нападения на Иран, представителей администрации Байдена относительно удовлетворил уровень детализации и выразили надежду, что Тель-Авив внимательно относится к их аргументам в пользу того, что следует придерживаться конвенциональных военных действий, воздерживаясь от ударов по ядерным или нефтяным объектам.