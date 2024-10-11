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Военное обозрение

Пресс-служба британского премьера подтвердила отказ Киеву на удары по России ракетами Storm Shadow

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания так и не дала Украине разрешения на удары вглубь российской территории крылатыми ракетами Storm Shadow. Попытка прибывшего в Лондон Зеленского провалилась, ему так и не удалось уговорить британского премьера Кира Стармера. Об этом пишет Independent со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера.

Пресс-служба Стармера подтвердила, что нелегитимный «президент» Украины так и не получил запрашиваемого разрешения. Отказ был оформлен по всем правилам, Зеленского вроде бы и не послали как можно дальше и даже подтвердили право Киева на удары по России «при определенных обстоятельствах», но об использовании дальнобойных британских ракет речь не идет.

Очевидно, мы хотим поставить Украину в наиболее выгодное положение. Но ещё ни одна война не выигрывалась одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет дальнего радиуса действия не изменилась.

— говорится в заявлении.

Теперь у Зеленского вся надежда только на «друга Макрона», с которым он уже сегодня встретился в Париже. Повестка переговоров все та же — получить разрешение на применение ракет, а также поддержку на вступление Украины в НАТО. Эти два пункта своего «плана победы» глава киевской хунты считает основными.

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