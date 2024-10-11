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Интерфакс-АВН

Британский премьер обсудил с генсеком НАТО меры по обеспечению безопасности в ряде регионов мира

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Лондон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Ситуация с обеспечением безопасности в ряде регионов мира стала одной из тем встречи главы британского правительства Кира Стармера с генсеком НАТО Марком Рютте в Лондоне.

"Они сошлись во мнении, что обеспечение безопасности в Тихоокеанском регионе нераздельно связано и с безопасностью Евроатлантического региона, и что крепкие связи НАТО и ее тихоокеанских партнеров жизненно важны для обеспечения стабильности в мире", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг британским правительством.

"Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, указав на важность деэскалации и прекращения огня", - отмечается в документе.

Стармер и Рютте подчеркнули необходимость единства стран НАТО в условиях продолжающегося конфликта на Украине.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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