Макрон заверил Зеленского в готовности Франции продолжать поддержку Киева

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце после подписания двустороннего соглашения о безопасности.

По словам президента Франции, он ранее посетил военную базу, где проходит подготовку бригада ВСУ

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон после встречи в Елисейском дворце с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Мы продолжаем выполнять наши обязательства как в сфере военных поставок, так и в сфере обучения", - сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Он также отметил, что накануне посетил военную базу, где проходит подготовку бригада ВСУ. Ранее сообщалось, что Париж намерен оснастить ее, в частности, 128 бронетранспортерами VAB и 18 самоходными артиллерийскими установками Caesar.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.

На пути в Париж Зеленский совершил блицвизит в Лондон, чтобы добиться от премьер-министра королевства Кира Стармера обещаний дополнительной поддержки.