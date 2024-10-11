Макрон заверил Зеленского в готовности Франции продолжать поддержку Киева

По словам президента Франции, он ранее посетил военную базу, где проходит подготовку бригада ВСУ
ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон после встречи в Елисейском дворце с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Мы продолжаем выполнять наши обязательства как в сфере военных поставок, так и в сфере обучения", - сказал Макрон в эфире телеканала BFMTV.
Он также отметил, что накануне посетил военную базу, где проходит подготовку бригада ВСУ. Ранее сообщалось, что Париж намерен оснастить ее, в частности, 128 бронетранспортерами VAB и 18 самоходными артиллерийскими установками Caesar.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.
На пути в Париж Зеленский совершил блицвизит в Лондон, чтобы добиться от премьер-министра королевства Кира Стармера обещаний дополнительной поддержки.