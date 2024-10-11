Корабль «Неустрашимый» Балтфлота совершил деловой заход в намибийский порт Уолфиш-Бей

Корабль «Неустрашимый» Балтфлота ВМФ РФ совершил деловой заход в порт Уолфиш-Бей

Сторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота в четверг, 10 октября, совершил плановый деловой заход в намибийский порт Уолфиш-Бей.

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, в ходе визита у личного состава корабля представится возможность отдохнуть и ознакомиться с культурой Республики Намибия в рамках экскурсий по городу. За время стоянки в Уолфиш-Бей экипаж корабля проведет пополнение запасов воды, топлива и продовольствия, а также осуществит технический осмотр судна.

Деловые заходы в порты иностранных государств являются важным элементом внешнеполитической стратегии России, способствующей укреплению взаимопонимания и партнерства на международной арене. Визиты таких кораблей, как «Неустрашимый», подчеркивают готовность России к активному участию в международных морских операциях и поддержанию стабильности в регионах.

Отмечается, что визит сторожевого корабля в Намибию стал важным шагом в рамках программы Военно-морского флота (ВМФ) России по укреплению международного сотрудничества и развитию дружественных отношений с зарубежными государствами. По завершении делового захода корабль продолжит выполнение задач в рамках своей оперативной деятельности.

Ранее, в конце сентября, в ходе учений малые ракетные корабли «Советск» и «Зеленый Дол» Балтфлота РФ провели электронные (условные) пуски крылатых ракет «Калибр» по морским и береговым целям условного противника на учениях в Балтийском море. Учения проводились в плановом порядке. Условный ракетный удар нанесен по мишеням, которые имитировали отряды боевых кораблей условного противника. Также корабли ВМФ нанесли условный удар по объектам условного противника на берегу.