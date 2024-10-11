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ТАСС

В НАТО не исключили возможность перерастания конфликта на Украине в глобальный

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© Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер призвал альянс быть готовым к потенциальному прямому столкновению с Россией

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) рассматривает конфликт на Украине с точки зрения возможности его перерастания в глобальное противостояние. Об этом заявил заместитель начальника штаба по стратегическому планированию и политике Командования НАТО по трансформации объединенных вооруженных сил альянса, генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер.

"В НАТО действительно по-другому смотрят на войну, нежели, скажем, в США. <...> В НАТО мы думаем о конфликте на евразийском уровне", - сказал он на мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла. По его словам, даже в контексте украинского конфликта альянс "должен думать о глобальной борьбе".

"Так что все сводится к мышлению на уровне Евразии, которое присуще нам в НАТО. Мы не просто сосредоточены на борьбе с Россией, но сосредоточены на борьбе, которая может стать глобальной", - подчеркнул Пеппер.

Генерал также добавил, что, по его мнению, альянсу стоит быть готовым к потенциальному прямому столкновению с Россией. "Мы знаем, что с войной на Украине, которая идет прямо сейчас, Россия действительно стоит на пороге НАТО, и мы должны быть готовы к этому столкновению, если оно случится", - утверждал он.

Пеппер также высказал мнение, что РФ по-прежнему представляет для Североатлантического альянса "экзистенциальную угрозу", а также пытается оказать влияние на страны - члены организации, в том числе якобы путем попыток вмешательства в выборы. 

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