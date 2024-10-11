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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности

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Нерушимое братство-2024
Нерушимое братство-2024.
Источник изображения: belvpo.com

Ежегодное учение «Нерушимое братство-2024» представляет собой значимое событие для миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году оно проводилось в Казахстане с участием военнослужащих из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Проведенное мероприятие показало возросший уровень подготовки Объединенного командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ, а также слаженную работу командиров и штабов при подготовке миротворческой операции и в ходе ее ведения.

Личный состав продемонстрировал высокий уровень профессионализма и полевой выучки, а все поставленные задачи были выполнены своевременно и в полном объеме.

Беларусь на учениях представляли военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ССО Вооружённых Сил, сводного подразделения ОМОН и «Рысь» МВД, офицеры командования ССО и Министерства обороны.

Белорусские военнослужащие, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма, активно участвуют в различных учебно-боевых задачах, направленных на обеспечение безопасности и оказание гуманитарной помощи. Эти учения не только способствуют повышению боевой готовности, но и укрепляют международное сотрудничество и взаимопонимание между странами-участницами. Более того, контингент действует в строгом соответствии с принятыми международными обязательствами.

В свою очередь, значение миротворческого направления растет. Развитие этого компонента предполагает повышение готовности воинских формирований к участию в международных миротворческих операциях как с целью поддержания мира и безопасности в зонах конфликтов, так и с целью защиты интересов своих стран и Организации.

Результаты совместных учений свидетельствуют о готовности вместе выступить против актуальных вызовов и угроз.

Кроме того, совместные мероприятия скоро продолжатся в Таджикистане учением с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2024».

Таким образом, дальнейшее совершенствование состава Миротворческих сил ОДКБ и их подготовка к выполнению задач по предназначению является наиболее важным направлением развития системы коллективной безопасности Организации в ближайшие годы.

Николай Крылов

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Нерушимое братство-2024: Белорусские миротворцы на страже безопасности