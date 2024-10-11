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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Где «ключ к миру» на Украине?

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Источник изображения: belvpo.com

Сегодня широко обсуждается неизбежность дипломатического завершения конфликта на Украине. Все больше мировых лидеров высказываются, что пришло время для переговоров, среди них председатель КНР Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. На скорейшем перемирии и заключении мирного соглашения настаивают премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Такие новости стали приходить и из Берлина от канцлера Олафа Шольца, хотя Германия продолжает поддерживать военные усилия Киева.

Голос разума донесся и из русофобской Прибалтики. Лидер «Избирательной акции поляков Литвы-Ассоциации христианских семей» Вальдемар Томашевский поделился своим видением прекращения войны на Украине.

«Война должна быть прекращена как можно скорее путем переговоров и поиска компромисса», – считает политик.

При этом Томашевский отметил, что Лукашенко – единственный человек, с которым можно начать диалог на пути урегулирования украинского конфликта, и призвал «быть реалистами».

«Если начнется мировая война, это будет конец, и ничто ее не остановит. Но еще сегодня этого можно избежать. Как ответственный политик я не могу молчать. У нас нет никаких отношений с Россией. Ключ, который может спасти нас от войны – это Беларусь. Даже Олаф Шольц уже говорит, что необходимо активизировать дипломатические усилия, чтобы остановить войну России с Украиной», – отмечаетТомашевский.

В целом он выступил за налаживание добрососедских отношений с Беларусью.

«Я выступал за добрососедские отношения с Беларусью и белорусским народом. Александр Лукашенко – президент, и его нельзя отделить. Если кто-то думает, что это возможно, то он либо наивен, некомпетентен, либо просто лжет. Беларусь – наш близкий сосед в культурном, историческом и языковом отношении», – говорит Томашевский.

Очевидно, что это видение только небольшой польско-литовской политической силы, когда в целом руководство Литвы и Польши настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, как впрочем и большинство стран НАТО. Однако такие заявления, как Томашевского, еще раз подтверждают, что запрос на дипломатическое урегулирование конфликта растет среди политиков и в обществе в Европе и мире в целом.

Об определенных условиях, перспективах и посредниках переговоров пока говорить рано. Сегодня стороны скорее изучают реакцию на свои предварительные требования. Например, в настоящее время это широко муссируемый формат «земля в обмен на безопасность» – т.е. признание подконтрольных российских территорий в обмен на вступление части Украины в НАТО, заведомо не приемлемый для РФ. Но, исходя из этого, становится понятно, что диалог может выстраиваться вокруг требования Москвы о закреплении внеблокового статуса Украины и желания Киева каким-то образом получить гарантии безопасности.

Рано или поздно сторонам придется искать компромисс, который не просто приведет к прекращению огня, но полностью разрешит конфликт. Только такой мир на Украине будет способствовать обеспечению военной безопасности в регионе.

Сергей Острына

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