Скандинавия: холод войне не помеха

Продолжим рассматривать Восточный фланг НАТО в контексте оценки физико-географических условий как основополагающего фактора для создания наступательной группировки войск (сил) альянса на избранном направлении. Напомним, что ранее мы уже оценили северо-западную часть фланга, а именно – балтийский плацдарм. Теперь обратим взор на северную его оконечность со свежеинициированными в НАТО Швецией и Финляндией.

Север был традиционно сложным регионом для рафинированных американцев и европейцев. Но, с развитием промышленности, в т.ч. создания вооружения и военной техники, а также спецодежды для действий в экстремальных условиях, количество мероприятий ОБП альянса, проводимых в Арктическом регионе, возросло. Более того, Штаты обновили свою Арктическую доктрину и замахнулись на экспансию Севера.

Поэтому, холод не помешает НАТО реализовать свои агрессивные намерения с опорой на Скандинавию, кроме того северяне очень морозоустойчивы.

Вместе с тем, создание ударной группировки «союзников» в Финляндии возможно морским и воздушным путями с задействованием всего потенциала альянса. При этом переброска сил и средств из Европы в Скандинавию достаточно ограниченна железнодорожным и автомобильным сообщением.

Что и было проверено в ходе крупнейших маневров НАТО «Стойкий защитник 2024». На фоне, которых весной т.г. в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции проходили не менее важные МНУ «Северный ответ 2024». Привлекалось более 20 тыс. военнослужащих из 13 стран, свыше 50 кораблей, среди которых фрегаты и подводные лодки, более 100 истребителей и вертолётов.

Целью объединённого контингента НАТО являлось остановить продвижение условного противника с последующим переходом к собственным наступательным действиям. При этом предполагалось нанесение противнику неприемлемого урона и его вытеснение с занятых территорий. Что в данном случае звучит абсурдно, кроме перехода к наступательным действиям альянса, в данном аспекте – к проведению воздушно-наступательной операции для сковывания сил и средств российской армии и поражения критических объектов в северном и северо-западном регионах России.

Поскольку наступательный потенциал в регионе ограничен лесисто-гористой местностью на протяжении более 1000 км., то действия сухопутной группировки альянса будут носить исключительно сдерживающий фактор и выполнять обеспечивающие функции.

Для этого создаются штабы НАТО в финском Миккели, который будет находиться в оперативном подчинении штaб-квартиры в Норфолке, США и еще один орган управления – под управлением Швеции разместится в финскoй Арктике – либо в Рованиеми, либо в Соданкюля.

Отметим, что ранее в Миккели планировалось размещение бронетанковой бригады НАТО численностью 4-5 тыс. военнослужащих, но отказались по той же причине – сухопутного вторжения не планируется.

Здесь необходимо добавить, что одной из основных функций штабов является разведка, точнее ее планирование и организация. Этим штабы НАТО и будут заниматься в Скандинавии – работать в целях добывания разведывательной информации в интересах проведения массированного ракетно-авиационного удара.

Иными словами, для размещения боевой и разведывательной авиации скандинавских странах готова вся необходимая инфраструктура. Разветвленная сеть аэродромов и авиабаз, в т.ч. скрытых в горных бункерах, позволяют создать ударную авиационную группировку, также с базированием самолетов-носителей ядерного оружия. В свою очередь, железнодорожная сеть обеспечит подвоз из заглубленных в горах Норвегии складов авиационных боеприпасов и ракет.

Вместе с тем, на первый план опять выходит морской транспорт, который позволит обеспечить оперативное восполнение запасов материальных средств с континентальной части США и Европы. Транспортная функция будет возложена на мореманов пока Вашингтон, при задействовании возможностей союзников по НАТО, не достроит свой ледокольный флот, который в дальнейшем будет непосредственно участвовать в блокировании Севморпути и незамерзающих портов России на Крайнем Севере.

Поэтому, на данном этапе усилия НАТО предполагают нанесение ударов по базам Северного флота в Мурманске и Архангельске, а также аэродромам базирования дальней авиации и критическим объектам только средствами воздушного нападения и кораблями-носителями КР альянса из прибрежных вод Норвегии.

При этом, основная функция ВМС НАТО – это размещение эсминцев оснащенных системой «Иджис», являющихся ключевым компонентом противоракетного щита НАТО, в акватории Балтийского моря.

Таким образом, Скандинавию для НАТО с точки зрения наступательных возможностей следует рассматривать как второстепенное направление, но не менее опасное чем Прибалтика. Снизить ударный потенциал группировки альянса возможно сосредоточением усилий на выводе из строя аэродромной и портовой инфраструктуры, а также крупных железнодорожных узлов.

Павел Ковалев